Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KANTON SARAJEVO

Završeni radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici

Završeni su radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici prema Famosu, u dužini od 700 metara, koja je sada otvorena za saobraćaj

Završeni radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici. Press KS

M. Až.

29.8.2025

Završeni su radovi na prvoj dionici saobraćajnice od kružnog toka u Hrasnici prema Famosu, u dužini od 700 metara, koja je sada otvorena za saobraćaj.

Na ovoj dionici izmješteni su fekalni i oborinski kolektori, što je bio uslov KJKP ViK, budući da je prethodna trasa kolektora prolazila ispod planirane tramvajske pruge.

Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 1,7 kilometara, a radovi na drugoj dionici od jednog kilometra planirani su u narednim danima.

Horizontalna signalizacija biće izmijenjena i prilagođena tramvajskoj pruzi po završetku kompletnog projekta.

Ovi radovi dio su izgradnje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, a investitor projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Ministarstvo se zahvaljuje stanovnicima Hrasnice na strpljenju i razumijevanju tokom izvođenja radova, te na podršci ovom kapitalnom projektu koji se decenijama očekuje.

# HRASNICA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.