Mensur-ef. Malkić: Mevlud je prilika da obnovimo moralne vrijednosti

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta, Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i Gazi Husrev-begovog vakufa, u četvrtak, 4. septembra 2025. godine, u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, nakon podne-namaza, povodom obilježavanja 12. rebi’ul-evvela – dana rođenja vjerovjesnika Muhammeda, a. s., bit će proučen Centralni mevlud.

Mevlud će proučiti imami Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, a vaz će kazivati hafiz Mehmed-ef. Kudić, muftija bihaćki.

Duhovna povezanost

Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice dr. hfz. Mensur-ef. Malkić za Agenciju MINA ističe da je rebi’ul-evvel, mjesec rođenja Poslanika, a. s., vrijeme kada vjernici promišljaju o njegovim porukama, jačaju duhovnu povezanost i obnavljaju vjersku svijest.

– Mevlud kojim se obilježava rođenje posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, a. s., ima duboku teološku vrijednost. Sam pojam znači "rođenje", a islamska tradicija naglašava da je dolazak Poslanika ključan događaj u historiji čovječanstva, jer je čovječanstvu dostavio Objavu, učio i pozivao pravdi i milosrđu te pokazao ljudima put spasenja – kaže dr. hfz. Mensur-ef. Malkić.

Prema njegovim riječima, mevludsko vrijeme nije samo podsjećanje na historijski događaj već i prilika za introspektivnu duhovnu obnovu.

– Učenjem Kur’ana, mevluda i prigodnim predavanjima, vjernici se podsjećaju na Poslanikove životne lekcije: iskrenost, poštenje, saosjećanje s drugima, odgovornost prema zajednici i predanost Stvoritelju – naglašava direktor Malkić.

Kulturno-vjerski život

On dodaje da je mevlud vrijeme kada se srce okreće istini, a duša produbljuje svoju povezanost s Gospodarom.

– To je prilika da kroz sjećanje na Poslanika, a. s., ojačamo vjeru i obnovimo moralne vrijednosti – poručuje dr. hfz. Mensur-ef. Malkić.

U Bosni i Hercegovini, mevlud stoljećima zauzima posebno mjesto u kulturno-vjerskom životu. Programi obično uključuju učenje Kur’ana, mevluda, zikr, prigodna predavanja i zajedničku dovu za džemat i domovinu.

– U Bosni i Hercegovini mevlud ima i društveni karakter – okuplja omladinu, članove džemata i vjernike svih generacija. Kroz aktivno uključivanje mladih u realizaciju ovih programa prenosimo vjerske i moralne vrijednosti na sljedeće generacije – ističe Malkić.