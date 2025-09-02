Skender Kulenović: 115. godišnjica rođenja bh. književnika i akademika

Na današnji dan 1910. godine, u Bosanskom Petrovcu je rođen bosanskohercegovački književnik Skender Kulenović. U rodnom gradu je završio osnovnu školu, a potom nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma) preselio se u majčino rodno mjesto Travnik, gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski učenik pohađao Jezuitsku gimnaziju. U trećem razredu gimnazije javio se s prvim književnim radom (soneti “Ocvale primule”). Od 1930. godine studirao je pravo na Zagrebačkom sveučilištu. Godine 1933., postao je član SKOJ-a, a 1935. KPJ. Sarađivao je u brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine s književnicima Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokrenuo je u Zagrebu muslimanski časopis “Putokaz”. Godine 1941., stupio je u Prvi partizanski odred Bosanske krajine. Kulenović je bio član AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, a u ratu je pisao poeme, uređivao listove “Krajiški partizan”, “Bosanski udarnik”, “Glas” i “Oslobođenje”. Od 1945. do 1947. obavljao je funkciju direktora drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, uređivao “Novo doba”, “Pregled”, “Književne novine” i “Novu misao”. Od 1950. do 1953. bio je sekretar Narodne skupštine FNRJ. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Preminuo je 25. januara 1978. godine u Beogradu.

Zoltan Čuka . Biografija.org Zoltan Čuka . Biografija.org

Rođen mađarski pisac Zoltan Čuka 1901. - Rođen mađarski pisac Zoltan Čuka, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio prevođenju na mađarski jezik djela pisaca svih južnoslavenskih naroda. Djela: "Zvjezdana prašina", zbirke pjesama "Putevi", "Ognjeno zvono", "Moje dvije domovine". 1910. - Umro francuski slikar Anri Ruso (Henri Rousseau), zvani Carinik, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju likovnih kritičara skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je utjecao na stvaranje škola "naivnih slikara" u zemljama Evrope i Amerike. Djela: "Svadba", "Šetnja", "San", "Zavodnica zmije", "Usnula Ciganka". 1922. - Preminuo australski pisac Henri Arčibald Loson (Henry Archibald Lawson), slikar australskog kolorita. Mnogo je putovao kao mornar i počeo je pisanje pjesama o proleterskim temama. Djela: "Kratke priče u prozi i stihu", "Zemlja iz koje sam došao", "Djeca prašume", "Kad sam bio kralj i druge priče", "Zvijezda Australije". 1937. - Umro francuski historičar i pedagog Pjer de Kuberten (Pierre de Coubertin), obnovitelj Olimpijskih igara, prema ugledu na sportska takmičenja u staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu, u Atini su 1896. održane prve moderne Olimpijske igre. Sahranjen je u Ženevi, ali mu je srce, prema njegovoj želji, sahranjeno u Olimpiji, prijestonici Olimpijskih igara. 1943. - Rođen Đorđe Novković, hrvatski i jugoslavenski kompozitor. Šezdesetih godina svirao je s “Indexima”, a 1967. godine osnovao pop grupu “Pro arte”. Iduće, 1968., preselio se u Zagreb, te iste te godine na Zagrebačkom festivalu u večeri šansone s pjesmom „Stari Pjer“ postigao prvi, ali ogroman uspjeh. Novković je pisao pjesme za Mišu Kovača, Nedu Ukraden, Zdravka Čolića, Duška Lokina, Džoa Maračića, Đanija Maršana, Tomislava Ivčića, Terezu Kesoviju, Ivicu Šerfezija, Gabi Novak, grupe “Pro arte”, “Srebrna krila” itd., te bio najtiražniji kompozitor.

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