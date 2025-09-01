Akademijom u Sarajevu obilježena 33. godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH

Događaj je okupio zaslužne pripadnike 1. korpusa i realizovan je prigodnim multimedijalnim i muzičkim sadržajima te razgovorima s akterima ratne odbrane u formatu 'podcasta uživo' kojim je moderirala novinarka i ratna reporterka Arijana Saračević Helać.

Akademija povodom 33. godišnjice formiranja 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održana je u Sarajevu u Memorijalnom centru u organizaciji te ustanove, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo (KS) i JOB "Unija veterana" KS.

- Mi smo imali čelično srce i to je bila 'čelična kupola' koja je zaštitila narod ne samo Sarajeva nego i Bosne i Hercegovine. 1. kurpus nije se borio samo u Sarajevu nego smo išli do Bihaća, bili smo u Goraždu i u svim dijelovima gdje je naša pomoć mogla da stigne. Bili smo jedni od najboljih. Poruka iz proteklog perioda glasi – sačuvali smo obraz, čast i dostojanstvo. Mi se sjećamo heroja, a agresor ratnih zločinaca – rekao je, između ostalog, novinarima aktuelni ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

On ističe da mu današnji dan znači puno i da djeci treba govoriti o patriotizmu, kulturi sjećanja i o tome kako voljeti domovinu. To podrazumijeva i odnos prema društvenoj imovini na pravi način, očuvanju okoliša, kao i mnoštvo drugih elemenata. Riječju, znači odnos prema državi.

Ismet Imamović, predsjednik JOB-a "Unija veterana" Kantona Sarajevo, kaže da je današnji dan svečani trenutak za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine. Formiranje 1. korpusa je bilo velik događaj jer su sve jedinice lokalnog nivoa stavljene pod kontrolu i jednu komandu.

Emocija i tuga

- Uspjeli smo formirati vojnu formaciju koja je učinila mnogo na svim ratištima u Bosni i Hercegovini. Današnji dan vraća emocije, tugu zbog prijatelja koji su izgubili živote, ali i sreću jer je očuvana država s njenim granicama, valutom i pasošem, što je velika satisfakcija za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine – rekao je Imamović.

1. korupus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 1. septembra 1992. godine od svih jedinica unutar Sarajeva te obuhvatao i 25 općina izvan glavnog grada, otprilike do granice sa Srbijom i Crnom Gorom, rekao je Esad Pelko, ratni komandant i član Komande Korpusa.

- U okviru komande Korpusa bilo je oko deset brigada, dva samostalna bataljona, pet operativnih grupa a unutar njih taktičke grupe, tako da smo napravili organizaciju koja je mogla da nosi teret odbrane u čitavoj zemlji, a posebno odbrane za glavni grad Sarajevo. Jer tada se govorilo – ako padne Sarajevo, pašće cijela Bosna i Hercegovina. Imao sam priliku da od momenta uključenja u odbranu formiram prvi samostalni bataljon, da zaposjedam liniju od studentskih domova do Energoinvesta na Stupu, komandujem do 15. oktobra, a u oktobru sam prešao u komandu Korpusa; formirao kompletan obavještajni sistem Korupsa te nakon pogibije Safeta Zajke, postavljen sam za komandanta Druge motorizovane, kasnije Viteške brigade – rekao je Pelko.

Odbrambena formacija

On naglašava da je veoma važno očuvati kulturu sjećanja, pokazati ko su bili branioci države BiH, legalna oružana sila RBiH, a ko napadači.

1. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine je bio odbrambena formacija s najvećom zonom odgovornosti, najvećim brojem brigada. Branio je glavni grad Sarajevo kao adminstrativni centar i dao nemjerljiv doprinos odbrani države Bosne i Hercegovine.

Osim večerašnje akademije, sastavni dio obilježavanja 33. godišnjice bili su prijepodnevno polaganje cvijeća na spomen-obilježja i odavanje počasti poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata.

Vjerski sadržaji

Organizovani su i vjerski sadržaji u znak sjećanja na šehide, pale branitelje i poginule borce, pripadnike Armije RBiH.

Memorijalni centar Sarajevo je uoči događaja pozvao sve borce, veterane, pripadnike 1. korpusa Armije RBiH, njihove porodice, porodice ratnih komandanata i zaslužnih boraca, porodice šehida i poginulih boraca, ali i druge pripadnike Armije RBiH, da prisustvom uveličaju akademiju radi zajedničkog obilježavanja 33. godišnjice od formiranja korpusa Armije RBiH, koji je branio i odbranio glavni grad, nezavisnost i državnost Bosne i Hercegovine.

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