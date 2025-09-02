U toku sjednica NSRS: Glasa se o novoj Vladi RS, čijeg mandatara je nelegalno predložio Dodik

U toku je sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će raspravljati o imenovanju nove Vlade RS, čijem mandatara Savu Minića je nelegalno predložio bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Do izbora nove Vlade RS dolazi nakon što je Radovan Višković podnio ostavku, jer je, kako kaže, trećina ministara je napustila i eventualne dalje rekonstrukcije nisu moguće.

Prema ranijim najavama Miloš Bukejlović bi mogao otići iz Ministarstva pravde u Ministarstvo poljoprivrede, čija pozicija je ostala nakon što je Savo Minić predložen za premijera.

Goran Selak će biti novi ministar pravde RS. Predsjednik NSRS Nenad Stevandić je otkrio na početku zasjedanja da je poslanik Zoran Stevanović (SNSD) predložen za sastav nove Vlade i da, iz tog razloga, ne može glasati za Vladu.

Postavlja se i pitanje legalnosti ove Vlade s obzirom da je sam mandatar nelegalno predložen. S druge strane, pitanje u ovom trenutku koje se postavlja je i ko može u ovom pravnom vakumu predložiti mandatara, no Dodik ta osoba u svakom slučaju nije.