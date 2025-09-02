Trojka, NES, Naprijed i Bh. inicijativa: Četrnaest poslanika PSBiH predalo Zahtjev Ustavnom sudu BiH u vezi sa Zaključcima NSRS

Četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz četiri poslanička kluba (Klub zastupnika SDP BiH, Klub zastupnika Narod i pravda, Klub poslanika Naša stranka - BHI KF i Mješoviti klub zastupnika) danas je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predalo Zahtjev za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi sa Zaključcima povodom Informacije u vezi sa odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta.

Krše odredbe

- Kao podnosioci zahtjeva smatramo da se navedenim zaključcima direktno krše odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i to član I/2. (demokratska načela i vladavina prava), član III/3.b) (pravni poredak i nadležnosti institucija) i član VI/5. (konačnost i obaveznost odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine). U zahtjevu smo posebno istaknuli da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije BiH konačne i obavezujuće, te da se radi o odlukama institucija države Bosne i Hercegovine koje se moraju provoditi, a njihovo odbacivanje predstavlja direktno kršenje Ustava Bosne i Hercegovine - navodi se u zajedničkoj izjavi podnosilaca Zahtjeva, i precizira da o tome jasno govori odredba člana III/3.b) Ustava BiH gdje stoji da se "entiteti i sve njihove administrativne jedinice moraju pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine, kao i svih odluka institucija Bosne i Hercegovine".

Ustavni sud BiH je u nekoliko ranijih predmeta izričito zaključio da "donošenje entitetskih akata suprotno proceduri koja je propisana državnim zakonima pokreće pitanje ustavnosti takvih akata".

S tim u vezi, kako se dalje navodi, entiteti i svi drugi nivoi vlasti moraju provoditi odluke državnih organa Bosne i Hercegovine. Svako suprotno postupanje entitetskih organa vlasti, kao i službenih i odgovornih lica u tim organima znači rušenje ustavnog načela vladavine prava na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i sa sobom povlači krivičnopravnu odgovornost u smislu člana 239. Krivičnog zakona BiH (Neizvršenje odluke Ustavnog suda BiH i Suda BiH).

- Detaljno smo se, kao podnosioci zahtjeva, referirali na tačku 12. neustavnih zaključaka NSRS koja govori o zaduženju prema Kolegijumu NSRS da "pripremi tekst Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske".

Srpski narod u entitetu RS, kao ni entitet Republika Srpska nemaju pravo na samoopredjeljenje, jer prema Ustavu Bosne i Hercegovine samo država ima teritorijalni integritet, suverenitet, međunarodnopravni subjektivitet i političku nezavisnost.

Sa aspekta međunarodnog prava i ranije prakse Ustavnog suda BiH jasno je da srpski narod i entitet Republika Srpska ne mogu konzumirati pravo na "samoopredjeljenje" iz Povelje UN-a, jer je srpski narod u Bosni i Hercegovini konstitutivni narod, a entitet Republika Srpska ima visok stepen ustavnih nadležnosti koji im garantuje zaštitu svih ustavnih prava - ističe se.

Podsjećaju da je, s tim u vezi, Ustavni sud BiH još 2000. godine ustanovio da je "neustavna tadašnja preambula Ustava RS koja je sadržavala odredbu o pravu srpskog naroda na samoopredjeljenje".

Sud je tada proglasio neustavnim i druge odredbe koje su govorile o namjeri entiteta RS da se povezuje "s drugim državama srpskog naroda".

- Dakle, svako postupanje u smjeru pripreme i eventualnog usvajanja tzv. Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske povlači ozbiljnu međunarodnu i ustavnopravnu odgovornost, kao i krivičnopravnu odgovornost u smislu člana 156. Krivičnog zakona BiH (napad na ustavni poredak).

Ozbiljne posljedice

Na kraju, važno je naglasiti da smo kao podnosioci zahtjeva zatražili od Ustavnog suda BiH i privremenu mjeru kojom bi se obustavila primjena svih navedenih zaključaka, jer ako dođe do njihove implementacije može doći do ozbiljnih posljedica po mir, sigurnost, vladavinu prava, ali i ustavnopravni poredak Bosne i Hercegovine u cjelini.

Također, ako institucije, organi, kao i pojedinci u RS-u postupe po zaključku koji govori o "onemogućavanju održavanja prijevremenih izbora na teritoriji RS", to predstavlja krivično djelo "Onemogućavanje sprovođenja izbora", ali i ozbiljan sigurnosni izazov u slučaju konflikta nadležnosti državnih i entitetskih organa za sprovođenje zakona.

Zbog toga očekujemo hitno djelovanje Ustavnog suda BiH i donošenje privremene mjere kako bi se preventivno djelovalo i onemogućili problemi koji mogu nastati u primjeni spornih zaključaka NSRS - navedeno je u zajedničkoj izjavi podnoslaca zahtjeva, klubova poslanika SDP BiH, Naroda i pravde, Naše stranke - BHI KF i Mješovitog kluba poslanika.