Vijeće ministara BiH ima rok od EU: Gubi li BiH još stotinu miliona eura?

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ima rok da do 30. septembra dostavi Evropskoj komisiji usaglašenu Reformsku agendu ili naša država ostaje bez još deset posto iz Plana rasta za zapadni Balkan. To je dodatnih stotinjak miliona eura nakon što je naša zemlja ostala bez 108,5 miliona eura u julu.

Gubitak tih 108,5 miliona eura pokazao je da iz Brisela nemaju namjeru „gledati kroz prste“ kada je riječ o obavezama i rokovima. Iz Transparency Internationala (TI) u BiH nedavno su pozvali Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da održi posebnu sjednicu i usvoji zaključke kojima će obavezati Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji Reformsku agendu.

Srđan Traljić iz TI BiH naglašava da dok zemlje u okruženju povlače ta sredstva, dotle BiH ostaje za zemljama koje su puno kasnije od nje dobile tu evropsku perspektivu.

- Mi stalno pratimo i ukazujemo na to da su te reforme na evropskom putu važne ne samo zbog novca Evropske unije već i zbog nas samih. Jednostavno, naše vlasti su shvatile da u svom odnosu sa Evropskom unijom mogu praviti trule kompromise. Suština je u jednoj političkoj igri i namjeri da se zaustavi evropski put u cjelini, jer nismo vidjeli istinsku namjeru od naših vlasti da se provode reforme – kaže Traljić za „Avaz“.

Nerijetko su brojni stručnjaci i analitičari ukazivali na to da je izradu Reformske agende obilježila potpuna netransparentnost. Tog mišljenja je i ekonomski analitičar Igor Gavran.

- S obzirom na to da nema transparentnosti ni o sadržaju dosadašnjeg nacrta niti je javnosti poznato šta je preostalo da se uradi i da li iko na tome uopšte radi, ja ne vidim naznaka da će se rok ispuniti. Da li će nam Evropska unija onda odmah umanjiti sredstva za još 10 posto ili će prihvatiti žalopojke i prazne izgovore domaćih vlasti, ostaje da se vidi. Pretpostavljam da će sredstva biti umanjena, ali još ih nemamo pa je sve to samo teorija – naglašava Gavran za „Avaz“.