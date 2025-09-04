Centralna mevludska svečanost u Begovoj džamiji: Napredak ummeta je neostvariv bez slijeđenja Poslanikove, a.s., prakse

Centralna mevludska svečanost, povodom obilježavanja dana rođenja Muhammeda, a.s., održana je danas u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Prigodan vjerski program izveli su imami i hor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, a u svojstvu predavača je govorio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. – Obilježavanje rođenja Allahovog Poslanika, a.s., duboko je ukorijenjeno u bošnjačkoj tradiciji, jer je mevlud kroz stoljeća bio jedan od načina čuvanja vjere, jezika i identiteta, posebno u teškim vremenima – poručio je muftija Kudić. Posebno je naglasio da razumijevanje Kur’ana nije moguće bez poznavanja životopisa Poslanika, a.s., jer je upravo njegov život najpotpuniji tumač Allahove Knjige.

Muftija Kudić: Razumijevanje Kur'ana nije moguće bez poznavanja života Poslanika, a.s. . Amel Emrić Muftija Kudić: Razumijevanje Kur'ana nije moguće bez poznavanja života Poslanika, a.s. . Amel Emrić

– Najbolji opis Muhammeda, a.s., dao je sam Uzvišeni Gospodar u brojnim ajetima, a Kur’an, kroz prikaz njegova puta, nije ostavio niti jednu dilemu, ni situaciju koja jasno razjašnjena – podsjetio je hafiz Kudić. Istakao je da se napredak ummeta u cjelini ne može se postići bez dosljedne primjene Poslanikove, a.s., prakse. – Riječ je o slijeđenju u svim aspektima, od obredoslovlja do najviših životnih pitanja, jer samo kroz sljeđenje Poslanikovog, a.s., primjera naš narod i naše društvo mogu ići putem istinskog dobra i uspjeha – napomenuo je muftija Kudić. Direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice hafiz dr. Mensur-ef. Malkić je ovom prilikom naglasio da se, organizacijom mevludskog programa, izvršava jedna od odredbi vakufname Gazi Husrev-bega.

Dr. Malkić: Ovim programom se izvršava jedna od naredbi vakufname . Amel Emrić Dr. Malkić: Ovim programom se izvršava jedna od naredbi vakufname . Amel Emrić

– Danas su zajedno Rijaset, Muftijstvo sarajevsko, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, Gazi Husrev-begova medresa, Gazi Husrev-begov vakuf, naši članovi i pripadnici Islamske zajednice. Dolazimo s namjerom da se podsjetimo na rođenje i život Muhammeda, a.s. – izjavio je dr. Malkić. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić je napomenuo da je tradicija učenja mevluda duboko ukorijenjena u našem doživljaju islama te da se rebiul-evvel uvijek dočekivao s posebnom radošću. – I u ovom se gradu oživljava sunnet u svakom pogledu. Kada razumijevamo pojam i značenje sunneta, vidimo da je ovaj grad podignut na porukama i idejama sunneta Muhammeda, a.s. Trebamo se truditi da tako i ostane, da ovaj grad i dalje bude otvoren i slobodan te da bude grad različitosti, međusobnog poštivanja i uvažavanja – rekao je dr. Velić.

Dr. Velić: Vjernici se na različite načine pripremaju za ovaj mjesec . Amel Emrić Dr. Velić: Vjernici se na različite načine pripremaju za ovaj mjesec . Amel Emrić

Podsjetio je da se vjernici na različite načine pripremaju za rebiul-evvel, od čišćenja vlastitih kuća i avlija do intenzivnijeg razgovora o Poslaniku, a. s. – Ovim povodom pripremamo posebne programe i pišemo najljepše mevlude koje izvodimo u našim džamijama – zaključio je dr. Velić.

Centralna mevludska svečanost u Begovoj džamiji . Amel Emrić Centralna mevludska svečanost u Begovoj džamiji . Amel Emrić