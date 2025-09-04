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SARAJEVO

Islamska zajednica u BiH podržala inicijativu akademika Pejanovića o statusu Srebrenice

Tema razgovora bila je pismo predsjednici Evropske komisije

Tokom susreta. Mina

FENA

4.9.2025

Direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muhamed Jusić danas se u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sastao s akademikom Mirkom Pejanovićem, potpredsjednikom Akademije i nekadašnjim članom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Tema razgovora bila je pismo predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, koje je uputio akademik Pejanović, te inicijativa reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića i Islamske zajednice u BiH za osnivanje Evropskog fonda za ekonomski i socijalni razvoj Srebrenice.

Inicijativom se iskazuje spremnost Islamske zajednice da podrži svaku aktivnost na domaćem i međunarodnom planu koja će osigurati održiv opstanak preživjelih žrtava genocida i njihovih potomaka na njihovim ognjištima.

Sagovornici su se složili da je pitanje opstanka života u Srebrenici neophodno staviti u fokus domaće i međunarodne javnosti te osigurati ekonomski, demografski i društveni opstanak Srebrenice.

Pismo koje je, u ime akademske zajednice, na više adresa uputio akademik Pejanović temelji se na istraživanjima u okviru Međunarodne naučne konferencije održane 2023. godine u Potočarima, te poziva na oblikovanje posebnog razvojnog statusa Srebrenice, javlja MINA.

# MIRKO PEJANOVIĆ
# MUHAMED JUSIĆ
# ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
# SREBRENICA
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