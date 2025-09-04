Bećirović: Košarkaška reprezentacija je ponos naše države

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović oglasio se nakon što je Košarkaška reprezentacija BiH pobijedila Gruziju.

- Čestitam našim košarkašima plasman u osminu finala Evropskog prvenstva u košarci. Ovo je najveći uspjeh bh. košarke u posljednjih 30 godina. Pobjede košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine dokazuju da požrtvovanost, timski duh, disciplina i zajedništvo donose velike uspjehe. Ovaj veliki sportski rezultat je podsjetnik da Bosna i Hercegovina ima talentirane i vrhunske sportiste - poručio je Bećirović.

Uvjeren sam da ćete i u nastavku prvenstva predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. Naši košarkaši su ponos Bosne i Hercegovine - zaključio je Bećirović.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u osminu finala EuroBasketa današnjom pobjedom nad Gruzijom u Limasolu u petom kolu grupne faze. Rezultat je glasio 84:76.