"Bistrica" organizira trku, šetnju za ozdravljenje u sklopu kampanje "Race for the Cure"

Udruženje "Bistrica" Livno, koja okuplja žene oboljele od raka dojke, najavila je za petak, 5. septembra u 10 sati na Trgu kralja Tomislava tradicionalno registraciju građana za najveći društveno odgovorni događaj u BiH - trku/šetnju za ozdravljenje u sklopu kampanje "Race for the Cure".

- Time se pridružujemo brojnim udrugama pacijentica koje će na dan registracije organizirati lokalne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o raku dojke - istaknula je predsjednica Udruge Slavica Gotovac.

Registracija za učestovanje iznosi 15 maraka, a svaki učesnik dobija simboličan poklon - ruksačić. Sav prihod bit će usmjeren na finansiranje mamografskih pregleda u ruralnim područjima BiH, osiguranje paketa prve pomoći za novooperisane žene, psihosocijalnu podršku i druge važne aktivnosti.

Iz Udruženja podsjećaju da je u prošlogodišnjoj kampanji "Race for the Cure BiH 2024.", zahvaljujući podršci građana, pružena konkretnu pomoć ženama širom BiH.

Prikupljeno je 240.000 KM čime je omogućena pomoć za 1350 žena nakon operacije, organizirano je 2500 besplatnih mamografskih i dodatnih pretraga te realizirano niz kreativnih radionica i aktivnosti podrške ženama oboljelim od karcinoma dojke.