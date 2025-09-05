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Žena kvadom sletjela u Vrbas: Spasili je vojnici Oružanih snaga BiH

Pripadnici spomenute brigade su se nakon toga vratili izvršavanju svojih planiranih aktivnosti obuke na vodi,

Spašena žena - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

5.9.2025

Pripadnici 1. pješadijskog bataljona i izviđačke čete 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH pomogli su povrijeđenoj ženi koja je motornim vozilom, odnosno kvadom, sletjela u Vrbas u Banjoj Luci.

- Pripadnici 6. pješadijske brigade su, svjedočivši nezgodi iz neposredne blizine, hitno pristupili izvlačenju povrijeđenog lica, te mu pružili prvu pomoć i čamcem ga prevezli do mjesta za pristup osoblja za hitnu pomoć - napisali su iz Ministarstva odbrane BiH.

Kako su dodali, pripadnici spomenute brigade su se nakon toga vratili izvršavanju svojih planiranih aktivnosti obuke na vodi, kojoj je za cilj upravo obuka za pomoć civilnom stanovništvu u slučaju poplava i nesreća na vodi.

# ORUŽANE SNAGE BIH
# MO BIH
# BANJA LUKA
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