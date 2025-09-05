Kovačević: Jedino je u slučaju Dine Konakovića svaka nota uvijek pogrešna

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević (SNSD) oglasio se nakon što je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković uputio Ambasadi Mađarske u Sarajevu protestnu notu zato što je njihov ministar vanjskih poslova Peter Sijarto, kako se navodi, primio u zvaničnu posjetu Milorada Dodika bivšeg predsjednika bh. entiteta RS, a predstavio ga predsjednika entiteta.

- Jedino je u slučaju Dine Konakovića svaka nota uvijek pogrešna. Ustav BiH je odredio isključivo Predsjedništvo BiH kao instituciju koja kreira i vodi vanjsku politiku BiH – poručio je Kovačević.

Sve dok nema stava Predsjedništva BiH, Konaković može jedino, kao i do sad, samo da falšira, dodao je.