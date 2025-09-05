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Kovačević: Jedino je u slučaju Dine Konakovića svaka nota uvijek pogrešna

Sve dok nema stava Predsjedništva BiH, Konaković može jedino, kao i do sad, samo da falšira, dodao je

Kovačević: Pogrešna nota. Srna

A. O.

5.9.2025

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević (SNSD) oglasio se nakon što je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković uputio Ambasadi Mađarske u Sarajevu protestnu notu zato što je njihov ministar vanjskih poslova Peter Sijarto, kako se navodi, primio u zvaničnu posjetu Milorada Dodika bivšeg predsjednika bh. entiteta RS, a predstavio ga predsjednika entiteta.

- Jedino je u slučaju Dine Konakovića svaka nota uvijek pogrešna. Ustav BiH je odredio isključivo Predsjedništvo BiH kao instituciju koja kreira i vodi vanjsku politiku BiH – poručio je Kovačević.

Sve dok nema stava Predsjedništva BiH, Konaković može jedino, kao i do sad, samo da falšira, dodao je. 

# RADOVAN KOVAČEVIĆ
# MILORAD DODIK
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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