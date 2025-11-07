U Neumu potpisan ugovor za drugu fazu radova za priključak Gradac, vrijedan 552.468,68 KM

Načelnik općine Neum Dragan Jurković potpisao je u prostorijama Općine Neum ugovor za drugu fazu radova na izgradnji pristupne ceste na M17.3. za Gradac.

Nakon provedenog postupka javne nabave, za izvođača radova je izabran najpovoljniji ponuđač, firma Via Group Dubrocnik d.o.o. Ukupna vrijednost ovog ugovora je 552.468,68 KM, a rok za izvođenje radova je 150 dana od početka radova.

Za ovaj projekt Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a izdvojilo je 200.000 KM, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 260.000 KM, dok ostatak iznosa sufinancira Općina Neum.

Ovaj je projekt od velikog značaja za općinu Neum jer će nova cesta omogućiti stanovnicima Graca lakši i sigurniji pristup glavnim prometnicama. Povećanje prometne dostupnosti doprinosi ne samo boljoj mobilnosti građana nego i ekonomskom razvoju, kazali su iz Općine.