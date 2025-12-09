Pivić: Vlada ZDK izdvojila skoro 1,2 miliona KM za razvoj turizma

U Vladi Zeničko-dobojskog kantona danas su potpisani sporazumi o subvencioniranju za projekte turističke infrastrukture i nadstrukture u 2025. godini sa sedam gradova i općina, 12 mjesnih zajednica i 10 udruženja s područja ZDK, u iznosu od 1.168.469,12 KM, saopćila je kantonalna pres-služba.

Vlada ZDK ove godine je izdvojila skoro 1,2 miliona KM za razvoj turizma, a cijeli kanton bilježi povećanje broja noćenja za skoro 50 posto.

- Ovaj saziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona već na početku mandata prepoznao je turizam kao jednu od razvojnih prilika. Prvi korak koji smo napravili bio je ponovno pokretanje Turističke zajednice ZDK. Odmah nakon toga krenuli smo u kreiranje uvjeta za ubrzani razvoj turizma. Ove godine izdvojili smo rekordan iznos subvencija za projekte turističke infrastrukture i nadstrukture u 2025. godini – oko 1,2 miliona KM. Za rezultat imamo porast broja noćenja stranih turista u Kantonu u 2025. godini za čak 48,5 posto. Ovakvim rezultatima zasigurno su doprinijele i mjere Vlade, resornog ministarstva i Turističke zajednice, kao i ovakva ulaganja – izjavio je premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić.

Ohrabrujuće poruke

Vlada svojim djelovanjem želi ukazati na važnost ulaganja u turističku infrastrukturu u cilju obogaćivanja turističke ponude. Istovremeno nastoji promovisati potencijale i turističke resurse, a Turistička zajednica Kantona imala je, primjerice, prošle sedmice značajan nastup na Sajmu turizma u Izmiru.

- U Izmiru smo dobili ohrabrujuće poruke vezano za razvoj turizma i dolazak turista iz Republike Turske u Bosnu i Hercegovinu i naš kanton. Kroz ove projekte imamo priliku da jačamo ponudu turističkih potencijala na području ZDK – rekao je premijer Pivić.

Poboljšanje ponude

Kantonalni ministar za privredu Samir Šibonjić naglasio je da se trude kontinuirano poboljšavati turističku ponudu u Zeničko-dobojskom kantonu i stvarati uslove za dugoročan razvoj ovog sektora.

- Nastavljamo s ulaganjima i podrškom jer želimo da Zeničko-dobojski kanton postane prepoznatljiva destinacija i za domaće i za strane turiste. Ova sredstva i projekti predstavljaju konkretan korak ka modernizaciji i proširenju turističke ponude, ali i podršku lokalnim zajednicama u razvoju privrednih i turističkih potencijala – rekao je Šibonjić.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i ministrica finansija Dženana Čišija koja je čestitala potpisnicima naglasivši da su projekti svake godine sve kvalitetniji i značajno doprinose kvaliteti turističke infrastrukture u ovom kantonu.

Općina Olovo potpisala je ugovor vezano za podršku u projektu Bušotina termalne vode.

- Radimo bušotinu termalne vode na 475 metara s pretpostavkom dobijanja 125 litara vode u sekundi. Time bismo trebali poboljšati odnosno proširiti banjske kapacitete. U planu je da kapacitet bude povećan za 200 ležajeva. To je velika količina vode, a naša banja može je koristiti i za piće. Za šest litara vode koju sada koristi Banja Aquaterm imamo koncesiju od oko 60.000 KM, a mislimo da bi sada trebalo plaćati između 300 i 400 hiljada maraka. Mislim da je ovo generacijski projekat za Olovo, za Zeničko-dobojski kanton i za našu državu Bosnu i Hercegovinu – istakao je načelnik Općine Olovo Đemal Memagić.

Značajan projekat

Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić - Smailhodžić zahvalila je kantonalnoj Vladi na čelu s premijerom Pivićem i ministrom privrede Šibonjićem, koja je podržala vrlo značajan projekat za grad Zavidovići – izgradnju dječijeg parka u samom centru grada.

- Nažalost, Zavidovići do sada nisu imali jedan takav sadržaj. Za ovaj projekat smo dobili 200.000 KM, što je maksimalan iznos koji je mogao biti dodijeljen općinama i gradovima. Kada uzmemo u obzir i sredstva koja su dodijeljena mjesnim zajednicama i udruženjima, ukupna sredstva koja su dodijeljena gradu Zavidovići prelaze 300.000 KM – izjavila je Erna Merdić - Smailhodžić.

Maksuma Topalović, izvršna direktorica Udruženja „Alternativa“ iz Kaknja koje je dobilo 20.000 KM za projekat, rekla je da je jako važno da se nastavlja ono što su započeli, da se promoviše sve što je urađeno i da svi zajedno doprinesemo razvoju turizma u Zeničko-dobojskom kantonu.