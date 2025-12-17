Mega uspjeh: Tvornica u Novom Travniku proizvodi dijelove za Bentley i Mercedes

Tvornica "Jeco Forging Bosna" (JFB), osnovana početkom 2025. godine, u Novom Travniku proizvodi metalne dijelove za vodeće proizvođače automobila poput Bentleya i Mercedesa.

Proizvodni pogoni prostiru se na oko 12.000 četvornih metara, a u njima je zaposleno 135 radnika, priopćeno je iz Grada Novog Travnika.

"Tvrtka JFB osnovana je početkom 2025. godine i u vlasništvu je njemačkog investicijskog fonda. Naša primarna djelatnost je prešanje, štancanje i valjanje metala. Sirovine uglavnom uvozimo iz Italije i Slovenije, a ono što ovdje proizvedemo u konačnici završava pod haubama automobila marki poput Bentley i Mercedes. Nas u narednom razdoblju očekuje snažna modernizacija. Početkom 2026. godine jačamo kapacitete, a već je u planu dolazak stroja čija vrijednost premašuje milijun eura", kazao je direktor tvrtke JFB Edin Šarić.