Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIZNIS

Mega uspjeh: Tvornica u Novom Travniku proizvodi dijelove za Bentley i Mercedes

Proizvodni pogoni prostiru se na oko 12.000 četvornih metara, a u njima je zaposleno 135 radnika, priopćeno je iz Grada Novog Travnika

Tvornica u Novom Travniku. Fena

FENA

17.12.2025

Tvornica "Jeco Forging Bosna" (JFB), osnovana početkom 2025. godine, u Novom Travniku proizvodi metalne dijelove za vodeće proizvođače automobila poput Bentleya i Mercedesa.

Proizvodni pogoni prostiru se na oko 12.000 četvornih metara, a u njima je zaposleno 135 radnika, priopćeno je iz Grada Novog Travnika.

"Tvrtka JFB osnovana je početkom 2025. godine i u vlasništvu je njemačkog investicijskog fonda. Naša primarna djelatnost je prešanje, štancanje i valjanje metala. Sirovine uglavnom uvozimo iz Italije i Slovenije, a ono što ovdje proizvedemo u konačnici završava pod haubama automobila marki poput Bentley i Mercedes. Nas u narednom razdoblju očekuje snažna modernizacija. Početkom 2026. godine jačamo kapacitete, a već je u planu dolazak stroja čija vrijednost premašuje milijun eura", kazao je direktor tvrtke JFB Edin Šarić.

Postrojenje je obišao i gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo kojem su predstavljeni proizvodni kapaciteti tvrtke, te planovi za daljnji razvoj.

"Ovo je pokazatelj kako tvrtka planira proširenje poslovanja. Broj od 135 zaposlenih, od kojih je većina iz Novog Travnika, nipošto nije zanemariv, a posebno je simbolično što se u prostoru nekadašnjeg Bratstva, odnosno BNT-a, ponovno čuje industrijski zvuk. U ovoj zoni danas posluje 18 tvrtki, uglavnom iz metaloprerađivačkog sektora i drago mi je što je riječ o zdravim i respektabilnim poduzećima koja, poput JFB-a, rade za velike i ozbiljne klijente", kazao je Dujo.

Iz Grada ističu kako u Novom Travniku danas nastaju dijelovi koji završavaju na europskim cestama i svjetskim autoputovima, te da tako ovaj grad postaje važna karika u lancu automobilske industrije.

# MERCEDES
# NOVI TRAVNIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.