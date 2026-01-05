Na Sarajevskoj berzi promet 11.448,72 KM, indeksna kretanja pretežno pozitivna

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je promet od 11.448,72 KM, a u sklopu pet transakcija ukupno je prometovana 7.541 dionica.

Na Kotaciji su trgovana dva fonda, gdje je ZIF Fortuna fond d.d. zabilježio najveći dnevni promet od 6.024,72 KM, ali i jedini pad cijene od 2,50 posto na 1,56 KM.

Dionicama ZIF-a Big investiciona grupa d.d. Sarajevo trgovano je u iznosu 2.409 KM, bez promjene cijene koja je zadržana na nivou od 0,66 KM.

Na Slobodnom tržištu pozitivno se izdvojio HM cement BiH d.d. Kakanj, koji je ostvario promet od 3.015 KM uz rast cijene od 1,93 posto na 103,97 KM.

Indeksna kretanja bila su pretežno pozitivna (SASX-10 +0,34 posto, SASX-30 +0,06 posto, SASX-BBI +0,33 posto, SASX-FN +0,36 posto), izuzev BIFX-a koji je dan završio sa blagim minusom od 0,17 posto, saopćeno je iz Sarajevske berze.