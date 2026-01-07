Zbog moguće kontaminacije čuvena kompanija povlači hranu za bebe

Kompanija Nestlé objavila je povlačenje pojedinih serija proizvoda za prehranu dojenčadi, među kojima su formule SMA, BEBA i NAN, pretežno s europskog tržišta, zbog sumnje na kontaminaciju toksinom koji može izazvati mučninu i povraćanje.

Kako je pojasnio glasnogovornik kompanije, problem je uočen u kvaliteti jedne sirovine kod glavnog dobavljača, nakon čega je Nestlé proveo detaljno testiranje cjelokupne količine ulja arahidonske kiseline te mješavina ulja koje se koriste u proizvodnji potencijalno zahvaćenih proizvoda za novorođenčad.

Nakon završetka analiza, sporni proizvodi su povučeni s tržišta, a kompanija je započela s aktiviranjem alternativnih dobavljača ulja arahidonske kiseline. Istovremeno se povećava proizvodnja u više tvornica i ubrzava distribucija sigurnih proizvoda iz skladišta kako bi se osigurala kontinuirana opskrba tržišta.

Visoka temperatura ne ubija toksine

Iz kompanije navode da opoziv obuhvaća serije prodane diljem Europe, kao i u Turskoj i Argentini, zbog moguće kontaminacije cereulidom, toksinom koji proizvode određeni sojevi bakterije bacillus cereus.

- Malo je vjerovatno da će toksin biti deaktiviran ili uništen kuhanjem, korištenjem kipuće vode ili tokom same pripreme mlijeka za dojenčad - saopćila je britanska Agencija za standarde hrane (FSA).

Opoziv se odnosi i na Hrvatsku

Zbog potencijalne prisutnosti cereulida, kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. opozvala je ograničene serije određenih NAN formula za dojenčad u suradnji s Državnim inspektoratom RH.

Prema podacima konzultantske tvrtke SkyQuest Technology Group, Nestlé kontrolira gotovo četvrtinu globalnog tržišta dječje hrane vrijednog 92,2 milijarde dolara.