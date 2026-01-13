Eksploatacija radnika u fabrici popularne igračke Labubu otkrivena u Kini

Nevladina organizacija za prava radnika tvrdi da je pronašla dokaze o eksploataciji radnika koji su radili na izradi krznene igračke Labubu.

Ova igračka je osvojila svijet, a očekuje se da će njena popularnost rasti i u 2026. godini.

Kineska kompanija

Labubu, gremlini koje proizvodi kineska kompanija igračaka Pop Mart, postao je jedan od najtraženijih izvoznih proizvoda.

Samo u prvoj polovini 2025. godine, linija igračaka je ostvarila prodaju od 511 miliona funti.

Prema istrazi koju je provela organizacija China Labor Watch (CLW), nevladina organizacija sa sjedištem u New Yorku, jedan od dobavljača Pop Marta upustio se u eksploatatorske prakse na radnom mjestu.

To uključuje prisiljavanje radnika da potpisuju prazne ugovore, zapošljavanje 16-godišnjaka i 17-godišnjaka bez posebne zaštite za mlade radnike koju zahtijeva kineski zakon, neadekvatnu obuku o zdravlju i sigurnosti i druga kršenja radnih prava u fabrici u jugoistočnoj kineskoj provinciji Jiangxi.

CLW je poslao istražitelje u fabriku koja zapošljava više od 4.500 ljudi tokom tri mjeseca 2025. godine. Istraživači su intervjuisali više od 50 zaposlenih, uključujući troje mlađe od 18 godina. Svi radnici su radili isključivo na izradi Labubua.

Naporan rad

Istraživači su otkrili da je fabrika zapošljavala radnike starosti od 16 do 18 godina, što je legalno prema kineskom zakonu, ali samo uz posebne zaštite poput zabrane opasnog ili napornog rada.

Radnici starosti od 16 do 18 godina bili su raspoređeni na standardne pozicije na montažnoj traci bez razlike u obimu posla ili proizvodnim ciljevima u odnosu na odrasle radnike.

- Maloljetni radnici također uglavnom nisu razumjeli prirodu ugovora koje su potpisali i nisu imali jasnu predstavu o svom pravnom statusu kada su pitani - navodi se u izvještaju CLW-a.