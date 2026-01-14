Njemačka avio-kompanija u cijelu zračnu flotu uvodi novost koja će oduševiti putnike

Lufthansa će uskoro omogućiti putnicima besplatan brzi internet putem Starlinka na svim svojim letovima. Oprema cijele flote, koja broji oko 850 zrakoplova, bit će završena u drugoj polovici godine, objavila je grupa.

Starlink, usluga milijardera Ilona Maska (Elon Musk), trenutno pruža najbrži širokopojasni internet tokom ljeta. Prijenos podataka osigurava mreža satelita u orbiti – do sada ih je više od 9000.

Internet će biti besplatan, ali putnici će prethodno morati registrirati račune i prijaviti se u sistem.

Lufthansa nije objavila koliko će koštati opremanje flote, niti kojim redoslijedom će se zrakoplovi opremati. Grupa, osim matične kompanije, upravlja i Eurowingsom, Discoverom, Brussels Airlinesom, Austrianom, Swissom i Italijom.

Brzina Starlinkovog interneta omogućit će putnicima korištenje zahtjevnih usluga poput streaminga, rada u oblaku i sličnog. Postojeća usluga usmjerivača u zrakoplovu ostaje u ponudi dok se ne zamijeni novom tehnologijom.