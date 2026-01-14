Iz Ministarstva prometa komentirali zahtjeve sindikata: Nadamo se da će biti osigurana dodatna sredstva za Željeznice FBiH

Teče rok od 10 dana u kojem sindikati radnika Željeznica FBiH od Parlamenta, Vlade FBiH, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, nadzornog odbora i uprave kompanije očekuju da godišnji iznos sredstava za održavanje željezničke infrastrukture s planiranih 24 bude uvećan na 62 milliona KM i da budu započeti pregovori o novom kolektivnom ugovoru, nakon što je raniji istekao s 31. decembrom 2025. Radnici će čekati 19. januar i sjednicu Parlamenta FBiH na kojoj će biti razmatran prijedlog budžeta za ovu godinu, nakon čega će donijeti i konačnu odluku o najavljenim protestima i generalnom štrajku.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija naveli su kako je u vrijeme donošenja budžeta potpuno razumljiv interes sindikata, koji djeluju u sektoru željeznica, kao i zaposlenika ovog strateškog javnog poduzeća, da budu planirana dovoljna budžetska sredstva potrebna za njegovo nesmetano funkcioniranje.

- Podsjećamo da Vlada FBiH svake godine osigurava sredstva u skladu s mogućnostima budžeta, kao većinski vlasnik željeznica i isključivi vlasnik željezničke infrastrukture. Imajući u vidu da je Vlada u posljednje tri godine povećavala budžetska izdvajanja za željeznice, izražavamo nadu da će u okviru političke rasprave doći do saglasnosti o osiguravanju dodatnih sredstava za željeznice kao javnom preduzeću od izrazite važnosti za dobrobit cjelokupne ekonomije BiH i šire – kazali su nam iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.