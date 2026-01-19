Turistička zajednica KS predstavila Sarajevo kao destinaciju susreta kultura na Ferienmesse Wien

Turistička zajednica Kantona Sarajevo uspješno se predstavila na prestižnom sajmu Ferienmesse Wien, jednom od najvažnijih turističkih sajmova u ovom dijelu Evrope, koji je održan od 15. do 18. januara.

Tokom sajma zabilježeni su brojni upiti o Sarajevu kao turističkoj destinaciji, a posjetioci su se najviše interesirali o atrkacijama koje mogu obići, kako najlakše doći do grada i koje avio i druge linije postoje te koliko često saobraćaju.

Također su ih zanimale mogućnosti za kampere i bicikliste, koji sve češće biraju Sarajevo kao destinaciju za posjetiti.

- Interes za našu turističku destinaciju pokazala je i TV Wien, koja je u najavi svoje TV priče opisala Sarajevo kao mjesto koje nudi planine i bogatu historiju, naglašavajući našu kulturu, gastronomiju, prirodu i gradski turizam. Objavili su da je Kanton Sarajevo i Bosna i Hercegovina destinacija koja spaja tradiciju i savremeni život i sve je česšći izbor putnika iz Austrije. Posebnu čast nam je ukazao ambasador BiH u Austriji Siniša Bencun, koji je posjetio naš štand i dao podršku promociji bh. turizma - naveli su iz TZKS.

Na sajmu su također nastupili suizlagači iz Nacionalnog parka Una, predstavljajući bogatstvo prirodnih ljepota, aktivnog odmora i autentičnih doživljaja koje BiH nudi.

Ferienmesse Wien je važna platforma za povezivanje s međunarodnim tržištem i promociju Sarajeva i Kantona Sarajevo kao atraktivne, dostupne i raznolike turističke destinacije.

Prošlogodišnji sajam privukao je više od 71.000 posjetitelja i stotine izlagača iz cijelog svijeta. Bila je ovo prilika za turističke entuzijaste, ljude koji planiraju odmor i putovanja, a posebno za profesionalce iz turističke industrije, saopćeno je iz TZKS.