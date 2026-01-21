Vanjskotrgovinski robni deficit preko 12 milijardi KM

Prema podacima Agencije za statistiku BiH izvoz iz naše zemlje u 2025. godini iznosio je 16 milijardi i 974 miliona KM, što je za 5,6 posto više nego u 2024. godini, dok je uvoz iznosio 29 milijardi i 954 miliona KM, što je više za 4,5 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 56,7 posto, a vanjskotrgovinski robni deficit 12 milijardi i 980 miliona KM, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Izvoz BiH u zemlje CEFTA-e u 2025. je iznosio dvije milijarde i 964 miliona KM, što je za 6,4 posto više nego 2024. godine, dok je uvoz iznosio tri milijarde i 662 miliona KM, što je više za 6,2 posto. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e je iznosila 80,9 posto.

Izvoz u zemlje EU u 2025. je iznosio 12 milijardi i 405 miliona KM, što je za 5,6 posto više nego u 2024. godini, dok je uvoz iznosio 17 milijardi 405 miliona KM, što je više za 2,7 posto. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU je iznosila 71,3 posto.