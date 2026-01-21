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UVOZ - IZVOZ

Vanjskotrgovinski robni deficit preko 12 milijardi KM

Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU je iznosila 71,3 posto

Vanjskotrgovinski robni deficit preko 12 milijardi KM. Fena

M. P.

21.1.2026

Prema podacima Agencije za statistiku BiH izvoz iz naše zemlje u 2025. godini iznosio je 16 milijardi i 974 miliona KM, što je za 5,6 posto više nego u 2024. godini, dok je uvoz iznosio 29 milijardi i 954 miliona KM, što je više za 4,5 posto.

Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 56,7 posto, a vanjskotrgovinski robni deficit 12 milijardi i 980 miliona KM, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Izvoz BiH u zemlje CEFTA-e u 2025. je iznosio dvije milijarde i 964 miliona KM, što je za 6,4 posto više nego 2024. godine, dok je uvoz iznosio tri milijarde i 662 miliona KM, što je više za 6,2 posto. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama CEFTA-e je iznosila 80,9 posto.

Izvoz u zemlje EU u 2025. je iznosio 12 milijardi i 405 miliona KM, što je za 5,6 posto više nego u 2024. godini, dok je uvoz iznosio 17 milijardi 405 miliona KM, što je više za 2,7 posto. Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU je iznosila 71,3 posto.

Pad izvoza i rast uvoza je trend koji se godinama nastavlja u Bosni i Hercegovini zbog čega ovi podaci i ne iznenađuju.

# AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH
# VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH
# IZVOZ
# UVOZ
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