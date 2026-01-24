Velika ulaganja i novi otkopi: Kakanjski rudnik stabilizuje proizvodnju

Stanje u rudnicima u Federaciji posljednjih godina je takvo da iziskuje mnogo ulaganja da bi sigurnost rudara i proizvodnja bili na zadovoljavajućem nivou.

Primjer kako se to efikasno radi je Rudnik mrkog uglja Kakanj, prenosi Federalna.ba. U jami Begići-Bištrani pri kraju su radovi na prebacivanju širokočelne opreme i pripremi novih otkopnih polja.

Do prije dvije godine podzemna eksploatacija uglja u Rudniku mrkog uglja Kakanj bila je pod znakom pitanja, a prijetila je i mogućnost zatvaranja jamskog pogona. Preseljenjem širokočelne opreme u početni uskop petog otkopnog polja proizvodnja će biti osigurana za nekoliko narednih godina.

- Ovi radovi bi trebali biti završeni do prvog februara, tako da sa novim mjesecom imamo dalju osiguranu proizvodnju uglja - istakao je Nijaz Vehab, tehnički rukovodilac Pogona Begići-Bištrani RMU Kakanj.

Prebacivanje širokočelne opreme jedan je od najzahtjevnih rudarskih zadataka, naročito u metanskim jamama koji iziskuje mnogo napornog rada uz adekvatne mjere sigurnosti.

- Poslovi su teški i opširni. Borimo se, dajemo svoj maksimum i mi kao nadzorno tehničko osoblje, ali i sami radnici ulažu velike napore u samom poslu. Posao je opasan, ali izdržavamo - rekao je Amel Mijoć, poslovođa proizvodnje Pogona Begići-Bištrani RMU Kakanj.

- Imamo jedan dio rascjepa, ne smijemo preći preko njega pa moramo ponovo te sekcije izvući i prevući u drugo polje - naveo je Midhat Velagić, rudar na Pogonu Begići-Bištrani RMU Kakanj.

S obzirom na aktuelnu situaciju u rudnicima, ali i potrebama za elektroenergetski sistem ovaj posao je od izuzetne važnosti. Prema projekcijama već od februara kakanjski rudnik će masovnom proizvodnjom iz podzemne eksploatacije dostići količinu od 250.000 tona uglja za godinu dana.

- Zatekao sam jamsku eksploataciju pred zatvaranjem i bez jasne vizije za budućnost. Ovo je naš način kako se borimo za rudnik, lokalnu zajednicu, elektroenergetski sektor FBiH - ističe direktor RMU Kakanj, Iso Delibašić.

- Paralelno s ovim radovima izvode se i radovi otvaranja i pripremanja šestog otkopnog polja, tj. izrada sa dva pripremna radilišta, transportni i ventilacioni hodnik kako bi za dalju budućnost imali kontinuitet proizvodnje uglja iz podzemne eksploatacije - dodao je Nijaz Vehab.

Istovremeno radi se i na obnavljanju mehanizacije na površinskom kopu Vrtlište koji ima značajan udio u proizvodnji. Nabavkom novog utovarivača iz vlastitih sredstava, ali i druge opreme, rudnik nastoji ostvariti siguran plan prozivodnje uglja i otkrivke.

- Ovo je samo nastavak ulaganja koje RMU čini, poslije hidrauličnog bagera, četiri kamiona za prijevoz uglja, zatim kamiona za prijevoz eksploziva, online analizatora. Također, u planu smo sa damperskim jedinicama, za koje se uskoro očekuje potpisivanje ugovora sa Elektroprivredom - objašnjava Elvedin Čobo, tehnički direktor RMU Kakanj.

Dugoročnom i kontinuiranom proizvodnjom osiguravaju se i značajna sredstva za rudnik, a u konačnici i za bolje uslove rada rudara. Zbog činjenice da se proizvodnja ne odvija na zeničkom, kakanjski i rudnik u Brezi preostaju kao jedini pogoni za eksploataciju mrkog uglja u Zeničko-dobojskom kantonu.