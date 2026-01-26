Cijena zlata dostigla historijski nivo

Cijena zlata je prvi put porasla iznad 5.000 dolara po unci. To se dešava u trenutku kada su tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a oko Grenlanda doprinijele rastućoj zabrinutosti zbog finansijske i geopolitičke neizvjesnosti.

Trgovinska politika američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) također je zabrinula tržišta. U subotu je zaprijetio da će uvesti 100% carinu Kanadi ako postigne trgovinski sporazum s Kinom.

Zlato i drugi plemeniti metali smatraju se takozvanom sigurnom imovinom koju investitori kupuju u vremenima neizvjesnosti.

U petak je cijena srebra prvi put premašila 100 dolara po unci, nastavljajući rast od gotovo 150 posto prošle godine.