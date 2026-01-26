Turistička zajednica KS predstavila turističku ponudu na sajmu FITUR u Madridu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo predstavila je turističku ponudu Kantona Sarajevo na jednom od najznačajnijih svjetskih sajmova turizma – FITUR-u u Madridu, koji se održan od 21. do 25. januara 2026. godine.

Turistička industrija

FITUR okuplja ključne aktere globalne turističke industrije i predstavlja važnu platformu za poslovne susrete, umrežavanje i promociju destinacija na međunarodnom tržištu.

Učešće na sajmu FITUR pruža priliku za snažno pozicioniranje Sarajeva kao atraktivne, autentične i lako dostupne turističke destinacije, bogate kulturno-historijskim naslijeđem, prirodnim ljepotama, gastronomijom i gostoprimstvom po kojem je prepoznata.

Štand Turističke zajednice KS posjetila je i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Vesna Andree Zaimović, s kojom Turistička zajednica ostvaruje odličnu i kontinuiranu saradnju. Posebno je istaknuta značajna podrška Ambasade BiH u Španiji, koja je, između ostalog, uključena i u koordinaciju aktivnosti vezanih za otvaranje novih aviolinija između Španije i Sarajeva. Ovakvi projekti predstavljaju važan korak ka unapređenju zračne povezanosti i daljnjem razvoju dolaznog turizma iz ovog rastućeg tržišta.

Promotivne aktivnosti

Zajedno s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, na sajmu FITUR bili su i turistički djelatnici, hotelijeri i turističke agencije, kao ključni partneri u zajedničkim promotivnim aktivnostima. Njihovo učešće dodatno osnažuje nastup Sarajeva na međunarodnoj sceni i omogućava direktne poslovne kontakte s turoperatorima, avio-kompanijama i drugim relevantnim akterima turističkog sektora.

Sajam FITUR potvrđuje se kao izuzetno važna platforma za promociju turističkih potencijala Kantona Sarajevo, uspostavljanje novih poslovnih saradnji te jačanje prisustva Sarajeva na međunarodnom turističkom tržištu, posebno u kontekstu razvoja zračnih povezanosti i otvaranja novih emitivnih tržišta, saopćeno je iz Turističke zajednice KS.