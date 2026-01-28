Iz VTK BiH potvrdili za “Avaz”: Štete izazvane blokadama granica 21,4 miliona KM, firme najavljuju otkaze

Na osnovu podataka, koje od privrednih subjekata u BiH prikuplja Vanjskotrgovinska komora BiH, štete izazvane trodnevnom blokadom teretnog saobraćaja na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj iznose 21,4 miliona KM. Radi se o podacima prikupljenim do 14 sati. Odgovori na anketna pitanja VTK BiH i dalje pristižu, pa se očekuje da procijenjeni iznos bude mnogo veći.

- Do sada, ukupno je odgovorilo 70 kompanija iz različitih sektora privrede, uključujući tekstilnu i kožarsku industriju, metalnu i elektroindustriju, drvnu industriju i proizvodnju namještaja, prehrambenu i hemijsku industriju, automobilski sektor, logistiku, špediciju, trgovinu, usluge i druge izvozno orijentisane djelatnosti.

32 kompanije nisu mogle precizirati finansijske iznose štete, ali najavljuju smanjenje broja radnika i do 30 posto ili zatvaranje proizvodnje ako kriza potraje. Iz jedne kompanije najavljeno je otpuštanje 130 radnika i zatvaranje firme.