Jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu kupio zgradu Nogometnog saveza BiH u Sarajevu

Nogometni savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da je zaključena prodaja stare zgrade Saveza, koja se nalazila u ulici Ferhadija, u samom centru Sarajeva. Riječ je o izuzetno vrijednoj nekretnini na jednoj od najatraktivnijih lokacija u glavnom gradu BiH.

Nova ulaganja

Zgrada je prodata putem javnog oglasa firmi Kapital BH d.o.o. Sarajevo za iznos od 4,5 miliona KM, čime su stvoreni uslovi za nova ulaganja Saveza u infrastrukturne projekte.

Kako saznaje BiznisInfo.ba, firma Kapital BH d.o.o. u vlasništvu je Hajriza Brčvaka, jednog od najuspješnijih i najbogatijih poduzetnika na Balkanu, čije poslovno carstvo godinama snažno raste, posebno na tržištu Njemačke i Evropske unije.

Kupovina objekta u strogom centru Sarajeva još je jedna u nizu značajnih investicija domaćeg kapitala u nekretnine i projekte u Bosni i Hercegovini.

Iz Nogometnog saveza BiH saopćeno je da će sredstva ostvarena prodajom biti namjenski iskorištena za:

- revitalizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata u vlasništvu Saveza

- izgradnju novih infrastrukturnih objekata u narednom periodu

Podsjećamo, NS BiH je ranije najavljivao projekat izgradnje hotela na lokaciji aktuelnog sjedišta Saveza na Alipašinom Polju, koje je otvoreno 2016. godine. Upravo bi sredstva od prodaje stare zgrade mogla imati važnu ulogu u realizaciji tih planova.

Hajriz Brčvak važi za jednog od najuspješnijih bh. poduzetnika u dijaspori. Rođen je u Bijelom Polju u Crnoj Gori, dok danas najveći dio vremena provodi u Njemačkoj, gdje se nalazi i sjedište njegovog poslovnog carstva.

Brčvak je osnivač i vlasnik MIH Grupacije, unutar koje posluje više od 20 kompanija u oblasti telekomunikacija, infrastrukture, inženjeringa i gradnje. Grupacija danas:

- zapošljava više od 1.600 radnika

- posluje u više od 10 zemalja

- ostvaruje prihode koji se mjere desetinama miliona eura godišnje

Snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini Brčvak je prisutan kroz više kompanija, među kojima se posebno ističu:

- BH Holding d.o.o. Sarajevo, koji se bavi projektovanjem optičkih veza i IT inženjeringom

- MIH BH d.o.o., specijalizovana za instalacije grijanja, plina, vode, električne energije, klimatizacije i ventilacije

Samo BH Holding Sarajevo je 2024. godine ostvario neto dobit od 29,7 miliona KM, čime se svrstao među najprofitabilnije firme u Federaciji BiH.

Poslovni put Hajriza Brčvaka često se navodi kao primjer brzog, ali sistemskog rasta. Kompanija MIH GmbH osnovana je 2011. godine, a ključni iskorak desio se ulaskom u sektor optičke infrastrukture za njemačke operatere.

Već 2018. godine, Brčvakove kompanije postale su najveći izvođači glasfaser priključaka, a biznis se od tada kontinuirano širi.

Posebnu pažnju privukla je i informacija da je kompanija MIH Fiber oborila evropski rekord, izgradivši 10 kilometara optičke mreže u samo 24 sata, uz angažman stotina radnika i mašina.

Osim poslovnih uspjeha, Brčvak je poznat i po humanitarnim aktivnostima u BiH. Među ostalim, učestvovao je u donaciji 40 automobila porodicama pogođenim poplavama u Jablanici, čime je dodatno skrenuo pažnju javnosti na svoj društveni angažman.

Kupovina stare zgrade Nogometnog saveza BiH u Ferhadiji predstavlja još jednu potvrdu rastuće uloge domaćeg kapitala u velikim investicijama u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, ovaj potez Savezu otvara prostor za nove projekte, dok Sarajevo dobija investitora čije poslovne ambicije i finansijska snaga već godinama prevazilaze regionalne okvire.