AI ulaganja donose rast i povjerenje Wall Streeta

Alphabet se odlučno suprotstavlja OpenAI-u, što naglašava percepciju Wall Streeta da je Googleova matična kompanija lider u vještačkoj inteligenciji te predstavlja zaokret u odnosu na prošlu godinu kada su investitori smatrali da ozbiljno zaostaje za konkurentima i kaznili njene dionice.

Izvršni direktori Alphabeta zauzeli su samouvjereniji ton nakon objave kvartalnih rezultata u srijedu, prvom otkako je predstavljen Gemini 3 model, koji je impresionirao korisnike i pomogao Googleu da sustigne rivale u AI utrci, piše Reuters.

Iako nisu spomenuli glavnog konkurenta po imenu, nova samouvjerena poruka Alphabeta naglasila je ključnu razliku, da su ulaganja u AI počela donositi prihode kompaniji. To je poslužilo kao opravdanje za potencijalno udvostručenje kapitalnih izdataka u 2026., između 175 i 185 milijardi dolara, zbog masovnih ulaganja u AI računske kapacitete.

Pripremljeni komentari o AI za 2025. fokusirali su se na korištenje proizvoda i prihode od vještačke inteligencije generirane posebno putem cloud-computing odjela.

- Sveukupno, vidimo da naša AI ulaganja i infrastruktura pokreću prihode i rast na svim poljima - rekao je CEO Sundar Pichai.

Googleovo novo uvjerenje u prihode potaknute AI-em podržano je rastom i u potrošačkom i u poslovnom segmentu.

Pichai je rekao da je aplikacija Google Gemini, koja se takmiči s OpenAI-evom ChatGPT-om, premašila 750 miliona mjesečno aktivnih korisnika na kraju decembarskog kvartala, u odnosu na 650 miliona na kraju prethodnog perioda.

Ipak, to je i dalje manje od ChatGPT-a, za koji je OpenAI CEO Sam Altman u oktobru rekao da je premašio 800 miliona sedmično aktivnih korisnika.

- Također vidimo značajno veću angažiranost po korisniku, posebno od lansiranja Gemini 3 - dodao je Pichai.

Gemini 3 je integriran i u AI Mode Googleove tražilice te pokreće poslovnu verziju Geminija, koja je, prema Pichaiju, dostigla osam miliona plaćenih licenci.