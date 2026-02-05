Australski div otkrio zlato kod Novog Pazara, groznica u najavi

Australska rudarska kompanija Strickland Metals objavila je nove rezultate istražnog bušenja na projektu Rogozna u blizini Novi Pazar, koji su izazvali veliku pažnju investitora i rudarskih krugova – ne samo u regionu, već i na australskom tržištu kapitala.

Prema informacijama koje prenose australijski poslovni i rudarski portali, nova bušenja na nalazištu Gradina ukazuju da se zlatna mineralizacija prostire znatno šire od dosadašnjih procjena, čime se otvara prostor za značajno povećanje ukupnih resursa piše Biznisinfo.ba.

Ključni pomak: Potvrđena povezanost ležišta

Posebna pažnja posvećena je takozvanoj “Gap zoni”, prostoru između sjevernog i južnog dijela nalazišta, koji se ranije smatrao slabije mineralizovanim. Najnoviji rezultati, prema navodima iz Australije, pokazali su dugačke i visokokvalitetne presjeke zlata, čime je potvrđeno da se radi o jedinstvenom, povezanom sistemu, a ne o odvojenim zonama.

Stručnjaci ističu da mineralizacija ostaje otvorena u svim pravcima, uključujući i prema površini, što dodatno povećava potencijal projekta i opravdava nastavak intenzivnih istraživanja.

Još nema nove zvanične procjene, ali signali su jasni

Dosadašnja procjena resursa za Gradinu iznosila je oko 37 tona zlata, a iako kompanija još nije objavila ažuriranu kvantitativnu procjenu (MRE), menadžment ističe da novi rezultati premašuju početna očekivanja i potvrđuju geološki model na kojem je projekat zasnovan.

Australski mediji navode da se upravo ovakvi rezultati u ranoj fazi istraživanja često smatraju uvodom u snažan rast vrijednosti projekta, posebno ukoliko naredna bušenja potvrde kontinuitet i širinu mineralizacije.

Dio velikog rudarskog pojasa

Rogozna se nalazi u okviru Tetijskog metalogenog pojasa, jednog od najznačajnijih rudarskih regiona u Evropi, poznatog po velikim porfirskim i skarn ležištima zlata i bakra. Sam projekat obuhvata više nalazišta, a osim zlata uključuje i bakar i srebro, što mu daje dodatnu stratešku vrijednost.

Gradina je pritom izdvojena kao ključni segment projekta, zahvaljujući visokom sadržaju zlata i povoljnoj geometriji ležišta, što bi u budućnosti moglo omogućiti ekonomski isplativu eksploataciju.

Investitori već reaguju

Na australskoj berzi, objave o rezultatima bušenja izazvale su pojačan interes investitora, a analitičari ističu da bi Rogozna mogla postati jedan od značajnijih rudarskih projekata u ovom dijelu Evrope, ukoliko se pozitivni trend istraživanja nastavi.

Za regiju Novog Pazara i šire područje, to potencijalno znači novu rudarsku groznicu, ali i otvaranje pitanja infrastrukturnog razvoja, zapošljavanja i dugoročnog ekonomskog uticaja.

Iako je prerano govoriti o komercijalnoj proizvodnji, jedno je sigurno – otkrića iz Rogozne ponovo su stavila ovaj dio Srbije na mapu globalnih rudarskih investitora.