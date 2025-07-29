Dobit "Igmana" d.d. Konjic za 10 godina pala sa 32 miliona KM na svega pola miliona KM

Kompanija "Igman" d.d. Konjic, jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u Bosni i Hercegovini, započela je sveobuhvatan proces strukturnih reformi s ciljem stabilizacije poslovanja i osiguranja dugoročne održivosti.

Odluka nove uprave

Proces stabilizacije iniciran je odlukom nove uprave kompanije koja je imenovana početkom maja 2025. godine, koja nastoji prekinuti desetogodišnji trend pada dobiti uslijed sve složenijih uslova globalnog tržišta.

- Naime, dok je 2015. godina završena s dobiti od 32 miliona KM, dobit u 2024. godini svedena je na svega pola miliona KM. S obzirom na takve pokazatelje, kompanija se odlučila na odlučne rezove u načinu poslovanja - navode iz Igmana.

Odlukom nove uprave predviđena je sistematizacija radnih mjesta kao i unaprijeđenje kontrole proizvodnje i efikasnije korištenje postojećih kapaciteta.

- Paralelno s internim promjenama, "Igman d.d" intenzivno radi na širenju prisustva na azijskim i afričkim tržištima kako bi diversificirao prodajne kanale i ublažio uticaj američkih carina. Također, ulažu se dodatni napori u jačanje pozicije na postojećim izvoznim tržištima, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Saudijskoj Arabiji i Iraku – poručili su.

Ključni faktori

Nekoliko ključnih faktora uticalo je na gubitke u 2025. godinu od čega iz kompanije izdvajaju potpisan ugovore čije se izvršenje provodi u uslovima novih carinskih tarifa SAD-a ali i cijena radnih sirovina.

- Preliminarni finansijski izvještaj za prvih šest mjeseci 2025. pokazuje negativan rezultat od 19,8 milion KM. Najveći dio gubitka, kako pojašnjavaju iz kompanije, rezultat je ugovora dogovorenog 2022. godine, čija je realizacija počela tek 2024. u bitno izmijenjenim tržišnim uslovima. Inflacija i rast ulaznih troškova doveli su do direktnog gubitka od najmanje 12,5 miliona KM - naveli su iz kompanije.

Dodatno, finansijski pritisak stvorile su i negativne kursne razlike zbog pada vrijednosti američkog dolara, koje su "Igman d.d" koštale dodatnih 5,5 miliona KM samo u prvih šest mjeseci ove godine.

Također, zabrana izvoza baruta iz Srbije iz Barutane Lučani odakle se snabdijeva kompanija, izazvala je višemjesečne zastoje u proizvodnji. Zalihe baruta su ograničene, što direktno utiče na kapacitete i dinamiku isporuka. Povremeni kvarovi na tehnički zastarjeloj opremi dodatno usporavaju procese.

- Kako bi osnažila povjerenje dionika i osigurala potpunu transparentnost, kompanija je pokrenula nezavisnu dubinsku analizu poslovanja za prethodne četiri godine. Analizu provodi renomirana revizorska kuća iz sastava Velike četvorke, a njen cilj je identifikacija dodatnih mjera za stabilizaciju i unapređenje poslovanja u narednim fazama razvoja – navode.

Kompanija trenutno zapošljava više od 1.300 radnika i predstavlja jednog od najznačajnijih industrijskih poslodavaca u zemlji. Njegova stabilnost direktno utiče na ekonomske tokove u lokalnoj zajednici, ali i na izvozne performanse Bosne i Hercegovine.