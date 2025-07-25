Promet na Banjalučkoj berzi 11.406,75 KM kroz tri transakcije

Na Banjalučkoj berzi na današnjem trgovanju ostvaren je promet 11.406,75 KM, kroz tri transakcije.

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 845,85 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu 3.606,75 KM, po prosječnoj cijeni od 1,05 KM po akciji.

Od papira od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Komo a.d. Modriča akcijama, trgovalo se u iznosu 7.800 KM, po prosječnoj cijeni 0,39 KM.