Na Banjalučkoj berzi današnji promet oko tri miliona KM

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,03 posto i iznosi 865,23 poena

FENA

17.11.2025

Na Banjalučkoj berzi na današnjem trgovanju ostvaren je promet od 3.000.271,80 KM, kroz 46 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,03 posto i iznosi 865,23 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 181,80 KM, po prosječnoj cijeni od 1,01 KM po akciji.

U javnoj ponudi obveznica MKD Credis a.d. Banja Luka - javna ponuda obveznica 14 danas je upisano 30.000 obveznica u vrijednosti od 3.000.000 KM.

