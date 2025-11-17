Na Banjalučkoj berzi današnji promet oko tri miliona KM

Na Banjalučkoj berzi na današnjem trgovanju ostvaren je promet od 3.000.271,80 KM, kroz 46 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,03 posto i iznosi 865,23 poena.

Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 181,80 KM, po prosječnoj cijeni od 1,01 KM po akciji.

U javnoj ponudi obveznica MKD Credis a.d. Banja Luka - javna ponuda obveznica 14 danas je upisano 30.000 obveznica u vrijednosti od 3.000.000 KM.