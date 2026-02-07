Trgovanje na američkoj berzi u Brčkom počinje u drugoj polovini godine

Inicijativa za osnivanje prve međunarodne finansijske berze u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koju je pokrenuo tim američkih investitora, predstavlja jedan od najznačajnijih ekonomskih iskoraka posljednjih godina. Trgovanje na berzi, koje bi trebalo početi u drugoj polovini godine, vlasti vide kao strateški prioritet za lokalnu privredu i priliku za privlačenje stranih investicija, uključujući i američki kapital.

Projekat, koji je strateški prioritet lokalne vlasti, ne samo da ima potencijal da ojača lokalnu privredu i privuče domaće i strane investitore, već i da Brčko pozicionira kao regionalni finansijski centar, otvarajući vrata inovacijama, razvoju izvozno orijentiranih industrija i širenju tržišta kapitala na susjedne zemlje.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić ističe da je Distrikt izabran kao mjesto osnivanja berze zbog političke stabilnosti i fleksibilnosti zakonodavnog procesa, što, kako je rekao, omogućava brzo formiranje regulativnog okvira i uspješan rad berze.

Projekat prati donošenje modernog zakonodavnog okvira, edukacija privrednika i uključivanje međunarodnih eksperata, a njegov uspjeh mogao bi značajno doprinijeti dugoročnom ekonomskom rastu Distrikta i cijele BiH.

Za vlasti Brčko distrikta, ali i za dio stručne javnosti, ovaj projekat predstavlja potencijalni prelomni trenutak, odnosno pokušaj da se, prvi put nakon privatizacijskih procesa i stagnacije tržišta kapitala, ponudi drukčiji, savremeniji model finansijskog tržišta, koji bi mogao privući domaći i strani kapital i otvoriti prostor i za regionalno širenje.

Gradonačelnik naglašava da interes američkih investitora predstavlja jednu od najznačajnijih vijesti za Distrikt u posljednjim godinama, ističući da je Brčko prepoznato kao prostor koji ima kapacitet da odgovori složenim institucionalnim i regulatornim zahtjevima kakve nosi osnivanje međunarodne berze.

- Investitori, konkretno iz SAD-a, imaju poseban interes da na ovim prostorima realiziraju ulaganja, ne samo u Brčko distrikt, nego i u Bosnu i Hercegovinu - rekao je Milić za Fenu te naglasio da je za vlasti Distrikta ključno to što Brčko nije slučajno izabrano kao lokacija buduće berze.

Prema njegovim riječima, američki investitori su procijenili da Distrikt posjeduje određeni stepen političke stabilnosti, institucionalne zrelosti i zakonodavne fleksibilnosti.

- Brčko je definitivno izabrano kao mjesto za osnivanje ove međunarodne berze upravo zbog stabilnosti koju smo pokazali u prethodnom periodu i fleksibilnosti našeg zakonodavnog procesa. Mi smo u prilici odgovoriti takvom zadatku, a to je ne samo formiranje regulatornog okvira, nego i kasniji rad same berze - naglasio je gradonačelnik.

Poseban akcenat stavlja na ustavno-pravni položaj Distrikta, koji, prema njegovim riječima, Brčko čini prirodnim prostorom za susret različitih ekonomskih i političkih interesa. Kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom BiH, Brčko ima specifičnu poziciju koja se, kako navodi Milić, sada pokušava iskoristiti kao razvojna prednost.

- Mi smo ovo prepoznali ne samo kao ekonomsku investiciju, nego i u jednom širem političkom kontekstu, kao vid podrške reformskim aktivnostima koje se provode u Distriktu, a koje su usmjerene ka jačanju ukupne ekonomije - rekao je.

Govoreći o povjerenju američkih investitora, Milić naglašava da nije riječ o neformalnoj inicijativi ili izoliranom interesu pojedinaca, već o projektu koji je prošao ozbiljne analize i ima institucionalnu podršku.

- Već na promociji zakona imali smo direktno uključivanje predstavnika američke ambasade. Dakle, ne može se reći da je ovo nešto neformalno ili bez podrške američke administracije. Očigledno je da su procjene bile takve da je Brčko u stanju da odgovori svim potrebama za osnivanje i rad jedne ovakve berze“, istakao je.

Centralni stub buduće berze je novi Zakon o vrijednosnim papirima Brčko distrikta, koji je trenutno u proceduri donošenja. Gradonačelnik detaljno pojašnjava da je riječ o izuzetno obimnom i sadržajno zahtjevnom propisu, koji predviđa snažnu regulaciju, visok nivo zaštite investitora i institucionalnu odgovornost.

- Riječ je o potpuno novom zakonu, koji je poprilično revolucionaran u smislu rješenja koja uvodi, od jačanja uloge Komisije za vrijednosne papire Brčko distrikta, do uspostavljanja mehanizama koji treba osigurati kredibilitet rada berze i sigurnost svih učesnika - naveo je Milić.

Osim domaćih članova Komisije, u rad berze će biti uključena i dva člana međunarodnog karaktera, što, prema riječima gradonačelnika, garantira ozbiljnost i omogućava saradnju s američkim investitorima. Također je razmatrana i mogućnost trgovanja kriptovalutama na berzi.

Milić naglašava da donošenje ovog zakona mora pratiti čitav niz drugih propisa, uključujući zakon o zaštiti od cyber kriminala, kako bi se osigurala zaštita informatičkih i finansijskih sistema na kojima će berza funkcionirati. Također najavljuje izmjene Zakona o porezu na dobit, s ciljem stimuliranja firmi da se listiraju na berzi.

Procedura donošenja zakona, kako navodi, već je u poodmakloj fazi. Nakon pribavljanja mišljenja nadležnih institucija - Direkcije za finansije, pravobranilaštva, zakonodavne kancelarije gradonačelnika, odjeljenja za evropske integracije i Komisije za prevenciju korupcije, zakon bi se trebao naći na sjednici Vlade, a potom i u skupštinskoj proceduri.

- Očekujemo da taj posao bude završen do 8. marta, kada Brčko distrikt obilježava 26 godina postojanja - rekao je Milić, dodajući da je plan da berza profunkcionira do kraja godine, uz donošenje brojnih podzakonskih akata.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević naglašava da se usvajanje novog zakona i uspostavljanje berze dešava u trenutku kada je tržište kapitala u BiH gotovo zamrlo.

- Svi znamo da je trgovanje na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi simbolično. Prometi su niski i tržište kapitala ne ispunjava svoju razvojnu funkciju - rekao je Bulčević.

On smatra da bi berza u Brčkom mogla ponuditi drukčiji model, ali samo ako postoji jasna i sigurna zakonska regulativa i ozbiljni investitori.

- Ako imamo jasnu regulativu i strane investitore, a u ovom slučaju već imamo nagovještaje američkog kapitala, onda moramo probuditi svijest i kod domaćih privrednika. Kapital koji danas stoji na bankovnim računima može biti inkorporiran u finansijsku berzu i stavljen u funkciju razvoja - naveo je.

Bulčević ističe da berza ne bi imala značaj samo za Brčko, nego i za cijelu BiH, pa i region, posebno ako se otvori prostor za regionalno trgovanje i uključivanje investitora iz susjednih zemalja.

- Ovo je velika prilika i za strane investitore, ali posebno treba naglasiti američki kapital koji će biti uložen u berzu. To bi predstavljalo novi privredni zamah u ovom finansijskom području i cilj nam je privući investitore i fondove iz cijele države, ali i regiona - kazao je.

Predsjednik Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta Muamer Ahmetspahić objasnio je da Komisija ima ključnu ulogu u formiranju berze, jer će biti regulator i izdavatelj dozvola. Članovi komisije bili su nosioci aktivnosti u pripremi nacrta zakona.

- Nakon usvajanja zakona kreće procedura donošenja pravilnika, koji će omogućiti provođenje zakona i osnivanje berze. Berza će biti dioničko društvo, s mogućnošću uključivanja domaćih i međunarodnih investitora - rekao je Ahmetspahić.

On je dodao da zakon predviđa angažman eksperata iz uređenih tržišta, što povećava kvalitet i kredibilitet rada berze.

Prema njegovim riječima, berza bi, pod idealnim uvjetima, mogla početi sa radom u drugoj polovini godine, nakon što podzakonski akti budu doneseni i svi uvjeti zakona ispunjeni.

Osnivanje berze u Brčkom, kako su saglasni sagovornici, može značajno unaprijediti tržište kapitala u BiH, koje trenutno čine Sarajevska i Banjalučka berza sa simboličnim prometom.