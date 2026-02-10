Porezna uprava FBiH u januaru naplatila 650.610.816 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH je u januaru 2026. naplatila 650.610.816 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2025. više za 14.710.446 KM, ili za 2,31 posto.

Na dan 31. januara 2026. broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.757, a na dan 31. januara 2025. broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH iznosio je 131.714.

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. januara 2026. je 542.373.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.1.2026. godine do 35 godina života zaposleno je 162.889, ili 30,03 posto, a preko 36 godina života zaposleno je 379.484 ili 69,97 posto.

Na dan 31. januara 2026. u Federaciji BiH zaposleno je 300.805, ili 55,46 posto muškaraca i 241.568 ili 44,54 posto žena.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. januara 2026. na području Federacije BiH instaliran je ukupno 110.261 fiskalni uređaj, putem kojih je u januaru 2026. evidentiran ukupan promet u iznosu 5.050.002.598,67 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. januara 2026. je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.247 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2026. je Općina Novi Grad Sarajevo, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 421.787.300,59 KM, saopćeno je iz PUFBiH.