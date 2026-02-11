Heineken otpušta 6.000 radnika: Pala prodaja piva

Holandski proizvođač piva Heineken najavio je da će ugasiti do 6.000 radnih mjesta, navodeći kao razloge izazovne tržišne uslove i pad prodaje piva.

Uprava je poručila da će znatno ubrzati provođenje plana usmjerenog na povećanje produktivnosti i ostvarivanje značajnih ušteda, što uključuje ukidanje između pet i šest hiljada radnih mjesta u iduće dvije godine.

- I dalje smo oprezni u našim kratkoročnim očekivanjima uslova na tržištu piva - rekao je izvršni direktor Dolf van den Brink.

Otkazi

Iako čelnici nisu željeli precizirati gdje će otpustiti najveći broj radnika, glavni finansijski direktor dao je naslutiti da je riječ o Evropi.

- Mnoge inicijative, iako ne isključivo, usmjeravamo stoga na jačanje našeg evropskog poslovanja - dodao je.

Pad prodaje

Heineken je prošle godine prodao 2,4 posto manje piva, pokazuje godišnji izvještaj. Znatniji pad zabilježen je u Evropi i u obje Amerike, za 4,1 odnosno 3,5 posto.

Ukupni prihodi Heinekena u 2025. godini iznosili su 34,4 milijarde eura i bili su 4,4 posto manji nego u 2024. Neto dobit iznosila je 2,7 milijardi eura i bila je veća za 4,9 posto, ako se isključe fluktuacije valutnih kurseva, objavila je kompanija.

Van den Brink prošlog je mjeseca iznenadio odlukom o odlasku nakon gotovo šest godina na čelu firme, podsjeća AFP. Priznavši da je vodio Heineken "kroz turbulentna ekonomska i politička vremena", novinarima je rekao da odlazi s "pomiješanim emocijama".

- Moj prioritet u idućim mjesecima je ostaviti Heineken u najjačoj mogućoj poziciji - rekao je.

U oktobru prošle godine pivara je već najavila gašenje ili preraspodjelu 400 radnih mjesta u sklopu reorganizacije sjedišta u Amsterdamu kako bi iskoristila prednosti novih tehnologija.