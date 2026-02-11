OTKAZI U EVROPI

Heineken otpušta 6.000 radnika: Pala prodaja piva

Heineken je prošle godine prodao 2,4 posto manje piva

M. P.

11.2.2026

Holandski proizvođač piva Heineken najavio je da će ugasiti do 6.000 radnih mjesta, navodeći kao razloge izazovne tržišne uslove i pad prodaje piva.

Uprava je poručila da će znatno ubrzati provođenje plana usmjerenog na povećanje produktivnosti i ostvarivanje značajnih ušteda, što uključuje ukidanje između pet i šest hiljada radnih mjesta u iduće dvije godine.

- I dalje smo oprezni u našim kratkoročnim očekivanjima uslova na tržištu piva - rekao je izvršni direktor Dolf van den Brink.

Otkazi

Iako čelnici nisu željeli precizirati gdje će otpustiti najveći broj radnika, glavni finansijski direktor dao je naslutiti da je riječ o Evropi.

- Mnoge inicijative, iako ne isključivo, usmjeravamo stoga na jačanje našeg evropskog poslovanja - dodao je.

Pad prodaje

Heineken je prošle godine prodao 2,4 posto manje piva, pokazuje godišnji izvještaj. Znatniji pad zabilježen je u Evropi i u obje Amerike, za 4,1 odnosno 3,5 posto.

Ukupni prihodi Heinekena u 2025. godini iznosili su 34,4 milijarde eura i bili su 4,4 posto manji nego u 2024. Neto dobit iznosila je 2,7 milijardi eura i bila je veća za 4,9 posto, ako se isključe fluktuacije valutnih kurseva, objavila je kompanija.

Van den Brink prošlog je mjeseca iznenadio odlukom o odlasku nakon gotovo šest godina na čelu firme, podsjeća AFP. Priznavši da je vodio Heineken "kroz turbulentna ekonomska i politička vremena", novinarima je rekao da odlazi s "pomiješanim emocijama".

- Moj prioritet u idućim mjesecima je ostaviti Heineken u najjačoj mogućoj poziciji - rekao je.

U oktobru prošle godine pivara je već najavila gašenje ili preraspodjelu 400 radnih mjesta u sklopu reorganizacije sjedišta u Amsterdamu kako bi iskoristila prednosti novih tehnologija.

