Kompanija koja je zatvorila poslovnice u BiH bilježi nevjerovatne podatke: Sedam dana bili najveći prodavač čarapa na svijetu

McDonald's je u srijedu objavio kvartalnu zaradu i prihod koji su premašili očekivanja analitičara, budući da njegov pritisak na vrijednost ponovno osvaja kupce.

- Slušajući kupce i poduzimajući mjere, poboljšali smo promet i ojačali naše ocjene vrijednosti i pristupačnosti - rekao je izvršni direktor Kris Kempčinski (Chris Kempczinski) u izjavi.

Evo što je kompanija izvijestila u usporedbi s onim što je Wall Street očekivao, na temelju ankete analitičara koju je provela LSEG:

- Zarada po dionici: 3,12 USD prilagođeno u odnosu na očekivanih 3,05 USD. Prihod: 7 milijardi USD u odnosu na očekivanih 6,84 milijarde USD.

Gigant brze hrane izvijestio je o neto dobiti u četvrtom tromjesečju od 2,16 milijardi USD, ili 3,03 USD po dionici, u odnosu na 2,02 milijarde USD, ili 2,80 USD po dionici, godinu ranije.

Isključujući troškove restrukturiranja i ostale stavke, McDonald's je zaradio 3,12 USD po dionici. Neto prihod porastao je za 10% na 7 milijardi USD.

Prodaja kompanije u istim trgovinama porasla je za 5,7%, potaknuta snažnim rastom na domaćem tržištu. Wall Street je predviđao rast prodaje u istim trgovinama od 3,9%, prema procjenama StreetAccounta.

Prodaja u istim trgovinama u SAD-u porasla je za 6,8%. U istom razdoblju prošle godine, domaća prodaja u istim trgovinama pala je za 1,4% nakon što je izbijanje E. coli u nekoliko tjedana od početka tromjesečja smanjilo promet. McDonald's je zasluge za povećanje prometa i prodaje ove godine pripisao popularnim promocijama - poput Grinch Meala i Monopoly promocije.

Najveći prodavač čarapa

Gotovo sedam dana McDonald's je bio najveći prodavač čarapa na svijetu, zahvaljujući popularnosti Grinch Meala, koji je uključivao ovo posebno izdanje odjevnog predmeta na mnogim svojim tržištima. Kempczinski je rekao da je kompanija prodala 50 miliona pari globalno u prvih nekoliko dana promocije. To je također bio katalizator za McDonald'sov najveći prodajni dan ikad, prema riječima glavnog financijskog direktora Iana Bordena.

Lanac je također proširio svoju ponudu povoljnih cijena ponovnim pokretanjem Extra Value Meals, koji nude otprilike 15% popusta na kombinirane obroke.

Podsjetimo, McDonalds zatvorio je sve svoje objekte u Bosni i Hercegovini.