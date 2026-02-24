Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RAZVOJ MREŽE

Završen Idejni projekat brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH: 46 kilometara nove razvojne kičme Krajine

Ovim projektom potvrđuje se strateški pristup Federacije BiH, kojim se osim izgradnje autocesta planira i razvoj mreže brzih cesta

Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH. Screeenshot/Autoceste FBiH

Z. V.

24.2.2026

JP Autoceste FBiH objavile su da je završen idejni projekt brze ceste koja će povezivati Bihać, Cazin, Veliku Kladušu i granicu s Republikom Hrvatskom, čime će se izgraditi novih 46 kilometara saobraćajnice. 

Ovim projektom potvrđuje se strateški pristup Federacije BiH, kojim se osim izgradnje autocesta planira i razvoj mreže brzih cesta, s ciljem uravnoteženog infrastrukturnog razvoja, uključujući i najzapadniji kanton.

Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH ima ključnu stratešku ulogu jer će poboljšati povezanost Krajine s Hrvatskom i Evropskom unijom, povećati sigurnost saobraćaja te doprinijeti ekonomskom razvoju regije.

Dionice i planirani objekti:

Dionica 1: Bihać – Cazin (oko 17,9 km)

Početak trase predviđen je kao spoj sa obilaznicom Bihaća preko denivelisane kružne raskrsnice, a završetak u naselju Ćoralići, neposredno prije Cazina.

- 3 dvostruka mosta/vijadukta (ukupno ~2.446 m)

- 2 dvocijevna tunela (ukupno ~2.240 m)

- 2 petlje

Dionica 2: Cazin – Šumatac (oko 14,3 km)

Trasa počinje u Ćoralićima, a završava u Šumatcu.

- 6 dvostrukih mostova/vijadukata (ukupno ~2.591 m)

- 1 dvocijevni tunel (~1.127 m)

- 2 petlje


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1JJFYVqhYJI&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.jpautoceste.ba%2F&source_ve_path=Mjg2NjY

Dionica 3: Šumatac – Velika Kladuša – granica RH (oko 13,4 km)

Trasa počinje u Šumatcu na području Velike Kladuše, a završava na graničnom prijelazu Maljevac, blizu šire gradske zone.

- 7 dvostrukih mostova/vijadukata (ukupno ~2.866 m)

- 2 dvocijevna tunela (ukupno ~1.150 m)

- 3 petlje, uključujući čvorište Maljevac

# BIHAĆ
# CAZIN
# BRZA CESTA
# JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH
# VELIKA KLADUŠA
# HRVATSKA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.