Završen Idejni projekat brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH: 46 kilometara nove razvojne kičme Krajine

JP Autoceste FBiH objavile su da je završen idejni projekt brze ceste koja će povezivati Bihać, Cazin, Veliku Kladušu i granicu s Republikom Hrvatskom, čime će se izgraditi novih 46 kilometara saobraćajnice.

Ovim projektom potvrđuje se strateški pristup Federacije BiH, kojim se osim izgradnje autocesta planira i razvoj mreže brzih cesta, s ciljem uravnoteženog infrastrukturnog razvoja, uključujući i najzapadniji kanton.

Brza cesta Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH ima ključnu stratešku ulogu jer će poboljšati povezanost Krajine s Hrvatskom i Evropskom unijom, povećati sigurnost saobraćaja te doprinijeti ekonomskom razvoju regije.

Dionice i planirani objekti:

Dionica 1: Bihać – Cazin (oko 17,9 km)

Početak trase predviđen je kao spoj sa obilaznicom Bihaća preko denivelisane kružne raskrsnice, a završetak u naselju Ćoralići, neposredno prije Cazina.

- 3 dvostruka mosta/vijadukta (ukupno ~2.446 m)

- 2 dvocijevna tunela (ukupno ~2.240 m)

- 2 petlje

Dionica 2: Cazin – Šumatac (oko 14,3 km)

Trasa počinje u Ćoralićima, a završava u Šumatcu.

- 6 dvostrukih mostova/vijadukata (ukupno ~2.591 m)

- 1 dvocijevni tunel (~1.127 m)

- 2 petlje



