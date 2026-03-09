Općina Centar Sarajevo refundira troškove poreza na promet nekretnina ili plaćenog PDV-a mladima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

Općina Centar Sarajevo objavila je Javni poziv za 2026. godinu kojim se mladim osobama omogućava refundacija dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom rješavanja stambenog pitanja.

Javni poziv je zvanično objavljen danas, 9. marta 2026. godine, "Dnevnom avazu“, kao i na službenoj web stranici Općine Centar. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u općinskom budžetu za tekuću godinu.

Ko ima pravo na refundaciju?

Pravo na dodjelu ovih novčanih sredstava mogu ostvariti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

- Da su starosne dobi do navršenih 38 godina života.

- Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Centar.

- Da prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana ili kuće isključivo na području općine Centar.

- Da nisu ostvarili pravo na povrat PDV-a u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH” broj 20/25).

Trajanje poziva i kriteriji

Poziv ostaje otvoren tokom cijele 2026. godine, odnosno do utroška raspoloživih budžetskih sredstava predviđenih za ovu namjenu. U tekstu javnog poziva detaljno su navedeni svi kriteriji za refundiranje troškova, kao i precizan spisak potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

Način podnošenja zahtjeva

Zainteresovane osobe zahtjev sa kompletnom dokumentacijom podnose Službi za stambene i komunalne poslove – Odsjek za stambene poslove. Dokumentacija se može predati: putem općinskog protokola (lično) ili putem pošte.

Dodatne informacije i kontakt

Za sve dodatne upite i pojašnjenja, građani se mogu obratiti Odsjeku za stambene poslove putem telefona ili e-maila:

Telefoni: 033/562-343 ili 033/562-464

E-mail adrese: [email protected], [email protected], [email protected]