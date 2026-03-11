Preporod bh. giganta: Bili su na dnu, a sad svi žele njihove proizvode

Kompanija Binas iz Bugojna nastavila je ostvarivati izuzetne poslovne rezultate. Kompanija je prošle godine povećala prihode na čak 63,8 miliona KM, čime se svrstala među lidere domaće namjenske industrije, piše BiznisInfo.ba. Godinu ranije prihodi su iznosili 45,5 miliona KM, što znači da je riječ o rastu od oko 50 posto u samo godinu dana. No, ako se vratimo nešto dublje u prošlost, tek tada se može vidjeti koliki je preporod kompanija doživjela. Naime, ukupni prihodi Binasa 2021. godine iznosili su samo 1,6 miliona KM, nakon čega su iz godine u godinu postepeno rasli. Kompanija bila na izdisaju Grafika koju donosimo pokazuje nevjerovatan uspon Binasa, koji je nekada bio kompanija na izdisaju, a danas je jedan od lidera domaće namjenske industrije i vjerovatno najbolji primjer transformacije koju je ovaj sektor doživio posljednjih godina.

Nevjerovatan rast prihoda kompanije Binas Bugojno . Biznis.info Nevjerovatan rast prihoda kompanije Binas Bugojno . Biznis.info

Kupci njihovih proizvoda dolaze iz brojnih zemalja, među kojima su Češka, Slovačka, Rumunija, Italija, Francuska, Turska, Hrvatska i Srbija. Rast dobiti od 150 posto Kada je riječ o zaradi, situacija je jednako impresivna. Kompanija je prošle godine ostvarila dobit od preko 15 miliona KM, što predstavlja rast od čak 150 posto u odnosu na godinu ranije, kada je profit iznosio oko 6 miliona KM.

Od minus šest miliona KM do 15 miliona maraka dobiti u samo nekoliko godina . Biznis.info Od minus šest miliona KM do 15 miliona maraka dobiti u samo nekoliko godina . Biznis.info