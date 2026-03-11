Preporod bh. giganta: Bili su na dnu, a sad svi žele njihove proizvode

Kompanija Binas iz Bugojna nastavila je ostvarivati izuzetne poslovne rezultate.
Kompanija je prošle godine povećala prihode na čak 63,8 miliona KM, čime se svrstala među lidere domaće namjenske industrije, piše BiznisInfo.ba.
Godinu ranije prihodi su iznosili 45,5 miliona KM, što znači da je riječ o rastu od oko 50 posto u samo godinu dana.
No, ako se vratimo nešto dublje u prošlost, tek tada se može vidjeti koliki je preporod kompanija doživjela. Naime, ukupni prihodi Binasa 2021. godine iznosili su samo 1,6 miliona KM, nakon čega su iz godine u godinu postepeno rasli.
Kompanija bila na izdisaju
Grafika koju donosimo pokazuje nevjerovatan uspon Binasa, koji je nekada bio kompanija na izdisaju, a danas je jedan od lidera domaće namjenske industrije i vjerovatno najbolji primjer transformacije koju je ovaj sektor doživio posljednjih godina.
Kupci njihovih proizvoda dolaze iz brojnih zemalja, među kojima su Češka, Slovačka, Rumunija, Italija, Francuska, Turska, Hrvatska i Srbija.
Rast dobiti od 150 posto
Kada je riječ o zaradi, situacija je jednako impresivna. Kompanija je prošle godine ostvarila dobit od preko 15 miliona KM, što predstavlja rast od čak 150 posto u odnosu na godinu ranije, kada je profit iznosio oko 6 miliona KM.
Ako se vratimo na 2021. godinu, Binas je tada poslovao s gubitkom od oko 6 miliona KM, što dodatno govori o velikoj transformaciji kompanije.
Proizvodnja i dalje raste
Proizvodnja nastavlja rasti, a nove narudžbe stižu iz zemlje i inostranstva. Kompanija je prošle godine pokrenula proces zapošljavanja više od stotinu novih radnika.
Također, kako smo već pisali, uskoro je planirana i izgradnja novog proizvodnog pogona u Krajini.
Većinski vlasnik Binasa je Federacija BiH sa 51 posto dionica, dok 25,7 posto ima američka kompanija Regulus Global, koja je suvlasnik i u Pretisu.
Direktor najavljuje još bolje rezultate
U roku od nekoliko godina, pod vodstvom direktora Abaza Mandžuke, Binas je višestruko povećao broj radnika, prihode i dobit.
Posebno je važno da kompanija kontinuirano ulaže u modernizaciju proizvodnih kapaciteta, tehnološko unapređenje i podizanje standarda kvaliteta, čime dodatno jača svoju konkurentnost na zahtjevnim međunarodnim tržištima.
Ovakvi rezultati potvrđuju da domaća industrija raspolaže znanjem, kapacitetima i stručnim kadrom sposobnim da odgovore na savremene tržišne zahtjeve.
S obzirom na izuzetne rezultate koje je Binas ostvario pod vodstvom direktora Abaza Mandžuke, očekuje se da će 2026. godina biti još uspješnija za Binas.