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PAMETNA DOSTAVA

Rivr, kompanija za autonomnu robotiku, prelazi u vlasništvo Amazona

Tačni finansijski uslovi preuzimanja nisu otkriveni

Amazon preuzeo Rivr. YouTube

B. S.

20.3.2026

Amazon je preuzeo Rivr, start-up iz Ciriha koji se bavi autonomnom robotikom i koji je u augustu 2024. bio procijenjen na oko 110 miliona dolara tokom investicione runde u kojoj su učestvovali i Amazon te Bezos Expeditions, investicijska firma Džefa Bezosa (Jeffa Bezos). 

Tačni finansijski uslovi preuzimanja nisu otkriveni.

Rivrovi roboti imaju četiri noge i točkove, što im omogućava lakše kretanje po stepenicama i neravnim terenima. 

Kompanija je nedavno predstavila drugu generaciju svojih robota, a ova akvizicija bi mogla dodatno unaprijediti Amazonove sisteme dostave i učiniti ih bržim i efikasnijim.

-Ova akvizicija odražava našu posvećenost kontinuiranom ulaganju u istraživanje, za koje vjerujemo da ima potencijal da dodatno poboljša sigurnosne rezultate i cjelokupno iskustvo dostave za partnere u dostavljačkim službama i njihove saradnike - izjavio je predstavnik Amazona za The Information.

Amazon već duže vrijeme uvodi automatizaciju i robotiku u različite segmente svog poslovanja.

Prošlog ljeta kompanija je aktivirala milionitog robota, a cilj joj je da automatizira čak 75 posto svojih operacija.

# JEFF BEZOS
# AMAZON
# RIVR
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