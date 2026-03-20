Rivr, kompanija za autonomnu robotiku, prelazi u vlasništvo Amazona

Rivrovi roboti imaju četiri noge i točkove, što im omogućava lakše kretanje po stepenicama i neravnim terenima.

Amazon je preuzeo Rivr, start-up iz Ciriha koji se bavi autonomnom robotikom i koji je u augustu 2024. bio procijenjen na oko 110 miliona dolara tokom investicione runde u kojoj su učestvovali i Amazon te Bezos Expeditions, investicijska firma Džefa Bezosa (Jeffa Bezos).

Kompanija je nedavno predstavila drugu generaciju svojih robota, a ova akvizicija bi mogla dodatno unaprijediti Amazonove sisteme dostave i učiniti ih bržim i efikasnijim.

-Ova akvizicija odražava našu posvećenost kontinuiranom ulaganju u istraživanje, za koje vjerujemo da ima potencijal da dodatno poboljša sigurnosne rezultate i cjelokupno iskustvo dostave za partnere u dostavljačkim službama i njihove saradnike - izjavio je predstavnik Amazona za The Information.

Amazon već duže vrijeme uvodi automatizaciju i robotiku u različite segmente svog poslovanja.

Prošlog ljeta kompanija je aktivirala milionitog robota, a cilj joj je da automatizira čak 75 posto svojih operacija.