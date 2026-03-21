Porota utvrdila da je Ilon Mask obmanuo investitore Twittera i vještački snizio cijenu dionica

Sudska porota utvrdila je da je milijarder Ilon Mask (Elon Musk) obmanjivao investitore svojim javnim izjavama tokom ključnog perioda preuzimanja Twittera, sada platforme X, 2022. godine.

Nakon dva dana vijećanja, porota na saveznom sudu u San Francisku (San Francisco) jednoglasno je donijela presudu protiv Maska, kojeg je tužila grupa investitora Twittera, tvrdeći da su se oslonili na njegove izjave.

Dok je svjedočio ranije ovog mjeseca, Mask je tvrdio da nije obmanuo investitore i da ljudi jednostavno previše čitaju u njegovim javnim komentarima.

Ovo nije prvi put da se Mask našao u pravnim problemima zbog svojih javnih izjava.

U presudi donesenoj u petak, porota je utvrdila da je Mask vještački snizio cijenu dionica Twittera za otprilike osam do tri dolara po dionici između maja i oktobra 2022. godine zbog svojih javnih izjava.