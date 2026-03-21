Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLAVNI MILIJARDER

Porota utvrdila da je Ilon Mask obmanuo investitore Twittera i vještački snizio cijenu dionica

Ovo nije prvi put da se Mask našao u pravnim problemima zbog svojih javnih izjava

Ilon Mask. AP / Evan Vucci

A. O.

21.3.2026

Sudska porota utvrdila je da je milijarder Ilon Mask (Elon Musk) obmanjivao investitore svojim javnim izjavama tokom ključnog perioda preuzimanja Twittera, sada platforme X, 2022. godine.

Nakon dva dana vijećanja, porota na saveznom sudu u San Francisku (San Francisco) jednoglasno je donijela presudu protiv Maska, kojeg je tužila grupa investitora Twittera, tvrdeći da su se oslonili na njegove izjave.

Dok je svjedočio ranije ovog mjeseca, Mask je tvrdio da nije obmanuo investitore i da ljudi jednostavno previše čitaju u njegovim javnim komentarima.

Ovo nije prvi put da se Mask našao u pravnim problemima zbog svojih javnih izjava.

U presudi donesenoj u petak, porota je utvrdila da je Mask vještački snizio cijenu dionica Twittera za otprilike osam do tri dolara po dionici između maja i oktobra 2022. godine zbog svojih javnih izjava.

Mont Man (Monte Mann), advokat specijaliziran za poslovne sporove u Armstrong Teasdaleu (Armstrong Teasdale), rekao je da presuda protiv Muska "šalje jasnu poruku".

Mask je oko maja 2022. godine počeo tvitovati o navodnim problemima Twittera s lažnim računima i rekao da je dogovor "na čekanju", prije nego što je objavio da želi u potpunosti izaći iz sporazuma.

# TWITTER
# ELON MUSK
# PLATFORMA X
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.