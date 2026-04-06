Lufthansa obilježila 100 godina letovima sa berlinskog Tempelhofa

Njemačka aviokompanija Lufthansa u ponedjeljak je obilježila 100 godina od svojih prvih letova s ​​berlinskog aerodroma Tempelhof, jednog za Zürich, a drugog za Köln 6. aprila 1926. godine.

- Karakterizirano pionirskim duhom i strašću, sve je počelo ovdje u Berlinu - rekao je izvršni direktor Lufthansa Airlinesa Jens Ritter.

Dva specijalna leta, jedan Boeing 787-9 i drugi Airbus A350-900, poletjela su u ponedjeljak kako bi se pratili prvi letovi, a jedan od aviona nosio je ime "Berlin". Zaustavljanja radi dopunjavanja goriva potrebna prije 100 godina nisu bila potrebna.

Njemački kancelar Friedrich Merz bit će prisutan 15. aprila na ceremoniji u Frankfurtu, gdje Lufthansa ima sjedište, povodom tog događaja.

U ponedjeljak je gradonačelnik Berlina Kai Wegner rekao da zračni promet povezuje ljude i kontinente. Dodao je da kada se više ljudi bolje poznaje, "vjerovatno bi bilo manje ratova, manje smrti i manje bombi".

Wegner je izrazio želju da Lufthansa proširi svoje usluge iz Berlina, "možda ne samo na München i Frankfurt". Frankfurt je glavno njemačko središte za dugolinijski zračni promet.

Lufthansa je osnovana kao Deutsche Luft Hansa AG u januaru 1926. godine, a "hansa" u nazivu podsjeća na srednjovjekovnu trgovačku mrežu sjeverozapadne Evrope. Kompanija je također priznala mračni period u svojoj historiji kada je Tempelhof bio nacistički eksponat.