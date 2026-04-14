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DUGOVANJA

Porezna uprava FBiH prodala nekretninu dužnika iz Čitluka za 351.000 KM

Kupac postao vlasnik nakon što prva dva ponuđača nisu ispunila obaveze

Porezna uprava FBiH. FENA

B. A.

14.4.2026

Porezna uprava Federacije BiH potvrdila je da je izvršena prodaja imovine poreznog obveznika, odnosno dužnika "BX - RUDNICI BOKSITA" iz Čitluka.

Predmet prodaje bio je poslovni prostor u Čitluku, koji je dodijeljen trećem najpovoljnijem ponuđaču, nakon što prva dva nisu izvršila uplatu niti ispunila preuzete obaveze u predviđenom roku. Postupak je potom nastavljen u skladu s važećim propisima.

Nekretnina je prodata za 351.000 KM, a vlasništvo je upisano na kupca rješenjem Općinskog suda u Čitluku od 25. marta 2026. godine, čime je postupak okončan.

Iz Porezne uprave FBiH navode da Kantonalni porezni ured Mostar nastavlja provoditi mjere prinudne naplate s ciljem efikasnog prikupljanja javnih prihoda i dosljedne primjene zakona.

# DUGOVANJA
# PRODAJA
# POREZNA UPRAVA FBIH
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