Porezna uprava FBiH prodala nekretninu dužnika iz Čitluka za 351.000 KM

Porezna uprava Federacije BiH potvrdila je da je izvršena prodaja imovine poreznog obveznika, odnosno dužnika "BX - RUDNICI BOKSITA" iz Čitluka.

Predmet prodaje bio je poslovni prostor u Čitluku, koji je dodijeljen trećem najpovoljnijem ponuđaču, nakon što prva dva nisu izvršila uplatu niti ispunila preuzete obaveze u predviđenom roku. Postupak je potom nastavljen u skladu s važećim propisima.

Nekretnina je prodata za 351.000 KM, a vlasništvo je upisano na kupca rješenjem Općinskog suda u Čitluku od 25. marta 2026. godine, čime je postupak okončan.

Iz Porezne uprave FBiH navode da Kantonalni porezni ured Mostar nastavlja provoditi mjere prinudne naplate s ciljem efikasnog prikupljanja javnih prihoda i dosljedne primjene zakona.