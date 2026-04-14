Krišto: BiH je zemlja u koju se isplati investirati

Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto svečano je otvorila 27. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru, istaknuvši njegov značaj kao jednog od ključnih regionalnih događaja i naglasivši potencijale Bosne i Hercegovine za daljnji privredni razvoj i međunarodnu suradnju.

- I ove godine doista predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih događaja - kazala je Krišto, dodavši kako je 27 godina duga tradicija postavila ovaj grad kao središte novih poslovnih ideja.

Govoreći o ulozi sajma, istaknula je kako se kroz ovu manifestaciju svjedoči o novim vizijama koje moderna privreda i ekonomije u svijetu zahtijevaju, te podsjetila da je u gotovo tri desetljeća ovaj sajam postao mjesto koje privlači nove ideje i otvara prostor da se znanja naših ljudi plasiraju na nova tržišta.

Naglasila je i važnost izlagača, ističući da će brojni izlagači i ove godine, kroz prezentacije roba i usluga, biti generator našim gospodarskim prilikama u raznim oblastima, što je, kako je dodala, najbolji dokaz da naša konkurentnost i spremnost jeste za nastupanje i na tržištima drugih zemalja.

Krišto se osvrnula i na suvremene globalne trendove, navodeći da nova tehnološka dostignuća i digitalna transformacija zapravo oblikuju i vrijeme koje je sad i koje dolazi, te istaknula kako je sajam prilika da Bosna i Hercegovina pokaže da je kredibilan partner koji posjeduje izniman potencijal i kapacitete i u ovoj oblasti“.

- Na ovakav način šaljemo i poruku da je Bosna i Hercegovina zemlja bogata prirodnim resursima, zemlja stabilnog poslovnog okruženja i zemlja u kojoj se isplati investirati - poručila je, dodajući kako su „naši potencijal, prirodni i ljudski, prilika da se pozicioniramo kako na regionalnom, tako i na europskom, a i na globalnom planu“.

Izrazila je uvjerenje da će ovogodišnji sajam biti prilika „za nove sporazume o suradnji, za nova partnerstva“, te ocijenila da takvi susreti predstavljaju „zamah u ovim vremenima izazovnim u kojima se svi zajedno nalazimo“.

Govoreći o ekonomskim izazovima, kazala je da su ''potresi na globalnim tržištima i inflatorni pritisci trenutne realnosti, ali i da svakako mogu biti prilika, a to je način da se konsolidiramo“. U ime Vijeća ministara BiH poručila je da će institucije činiti sve da se ove prilike nekako konsolidiraju“, naglasivši kako je „najbolji način odgovornost kroz institucije i suradnja sa realnim sektorom“.

Krišto je zahvalila međunarodnim partnerima, posebno hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, istaknuvši kako njegov dolazak šalje poruke potpore, partnerstva u različitim oblastima.

U nastavku je naglasila strateški cilj Bosne i Hercegovine, poručivši kako je naš najvažniji vanjsko-politički cilj da BiH želi postati dio evropske zajednice, uz napomenu da je za napredak nužno rješavanje unutarnjih političkih izazova i jačanje institucionalnog okvira.

- To je interes za opstojnost, sigurnost, a ja bih rekla i europsku budućnost BiH - rekla je, dodajući kako je potrebno osigurati viši stupanj demokratije, uključujući pravo da hrvatski konstitutivni narod bira svoje političke predstavnike.

Na kraju obraćanja poželjela je izlagačima uspješan rad te službeno otvorila 27. Međunarodni sajam gospodarstva na kojem će se do 18. aprila predstaviti oko 900 izlagača iz 27 zemlja.