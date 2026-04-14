Potpisivanjem sporazuma o izmirenju duga RiTe Ugljevik, obustavlja se arbitraža u Vašingtonu

U "Rudniku i Termoelektrani Ugljevik" danas je potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema preduzeću "Elektrogospodarstvo Slovenije", čime se obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu. Ovo je treći ugovor kojim se ispunjavaju sve obaveze, te definišu i naredni koraci obustavljanja arbitražnog postupka koji se vodi povodom samoupravnih sporazuma u vezi sa izgradnjom Termoelektrane "Ugljevik".

"RiTe Ugljevik" više nema pravnih problema – uglja ima, arbitraža nema, istakao je nakon potpisivanja trećeg sporazuma sa "Elektrogospodarstvom Slovenije" Luka Petrović, direktor "Elektroprivrede Republike Srpske".

- Dogovoreno je da smo, da kažemo, obje strane odustale od vašingtonske arbitraže, tako da na neki način želim da sublimiram: 67 miliona je prvi, 54 miliona drugi i 37 miliona treći sporazum. Sve ovo je dogovoreno na sedam, šest, nešto na dvije i po godine. Sa današnjim danom biće uplaćene dvije rate - kazao je Petrović.

"Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" su, po osnovu kamata za neisporučenu električnu energiju, dugovali "Elektrogospodarstvu Slovenije" 67 miliona eura, ali je slovenačko preduzeće nedavno prihvatilo da otpiše 30 miliona eura.

- Uspjeli smo doći do rješenja koje se temelji na poštovanju pravomoćnih odluka, zaštiti ekonomskih interesa kompanije i dugoročnoj održivosti za obje strane. Za 'EGS' ovaj sporazum znači pravni i finansijski zaključak pitanja iz prošlosti - rekao je direktor "Elektrogospodarstva Slovenije" Darko Kramar.

Svi potpisnici ugovora tvrde isto, a to je da je problem konačno riješen. Iz "Rudnika i Termoelektrane Ugljevik" ističu da su pokrenuti razgovori o povećanju cijene trećine proizvedene struje koju isporučuju Slovencima.

- Na ovaj način stvaramo i preduslove za pregovore sa holdingom slovenačkih elektrana oko buduće cijene električne energije, za koju smatramo da je niska i potrebna nam je veća kako bismo brže ozdravili i u budućnosti proizvodili veću količinu električne energije - smatra direktor "RiTE Ugljevik" Žarko Novaković.

Nakon dogovora, postavlja se pitanje ko će isplatiti 37 miliona eura Slovencima - RiTE, ERS ili neko treći. Resorni ministar Petar Đokić, koji je također prisustvovao potpisivanju ugovora u Ugljeviku, ranije je istakao da će entitetska vlada dati garancije za izvršavanje ove finansijske obaveze.