Svjetske berze u padu zbog napada Izraela na Iran

Na svjetskim berzama cijene dionica prošle sedmice su pale jer se, nakon što je Izrael napao Iran, investitori plaše širenja sukoba na Bliskom istoku.

Na Wall Streetu je prošle sedmice Dow Jones pao za 1,3 posto, na 42.197 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 posto, na 5.976 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 posto, na 19.406 bodova.

Očekuje se da će visoke carine izazvati rast inflacije u narednim mjesecima.

Na početku sedmice na tržištu je vladalo dobro raspoloženje jer su u utorak, nakon dvodnevnog sastanka u Londonu, američki i kineski predstavnici postigli dogovor o trgovini.

- Naš sporazum s Kinom je završen, još je potrebno konačno odobrenje predsjednika Sija i mene - poručio je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump).

Naglasio je i da će Kina ukinuti restrikcije na trgovinu rijetkim metalima.

- Naše carine će biti 55 posto, a kineske 10 posto - rekao je Tramp.

Međutim, to nije izazvalo euforiju na tržištu jer, kako kažu analitičari, mnogi detalji o tome kako će se sporazum provesti su još nejasni.

Osim toga, očekuje se da će visoke carine potaknuti rast inflacije u narednim mjesecima. Zbog toga skoro niko ne očekuje da će Fed na sjednici u junu smanjiti kamatne stope, uprkos stalnim pozivima Trampa i njegovih saradnika da to učini.

U petak su tržišta potresli napadi Izraela na Iran jer, kako poručuje izraelska vlada, žele spriječiti Islamsku Republiku u razvoju nuklearnog oružja.

Iran je odgovorio napadima dronova i projektila na Izrael.

Eskalacija neprijateljstava na Bliskom istoku unijela je dodatnu nesigurnost na finansijska tržišta u vrijeme pojačanog pritiska na ekonomije zbog agresivne i hirovite Trampove carinske politike.

- Geopolitičke tenzije unijele su dodatnu nesigurnost u ionako krhko raspoloženje - kaže Čaru Čanana (Charu Chanana), strateg u Saxo banci.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su prošle sedmice pale. Ipak, londonski FTSE indeks je ojačao za 0,7 posto, na 8.837 bodova, dok su frankfurtski DAX pao za 3,2 posto, na 23.516 bodova, a pariški CAC za 1,5 posto, na 7.684 boda.