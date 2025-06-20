ZOI 84 objavio konkurs o imenovanju za izbor i imenovanje članova Uprave

KJP “ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo objavio je javni konkurs za izbor i imenovanje članova uprave, a otvoren je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nadzorni odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave KJP “zoi 84“ olimpijski centar sarajevo d.o.o. Sarajevo za direktora preduzeća, izvršnog direktora za poslovne funkcije, izvršnog direktora za organizacionu jednicu ski-centar Bjelašnica, te izvršnog direktora za organizacionu jednicu Zetra.

Nadležnosti Uprave Preduzeća su utvrdene u Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Zakonu o privrednìm društvima, Statutu Preduzeća i Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata u Preduzeću.

Konkurs je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ i oficijelnoj stranici Preduzeća www.zoi84.ba

Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.