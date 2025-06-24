Raspisan tender za izgradnju mosta preko Tare u Šćepan Polju

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi RS Miroslav Janković razgovarao je danas sa resornom ministricom Crne Gore Majom Vukićević i direktorom Uprave za saobraćaj te zemlje Radomirom Vuksanovićem o izgradnji mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare.

Raspisan je i tender za "Projektovanje i izgradnju međudržavnog mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare na magistralnom putu M18, Brod na Drini-granica BiH i Crne Gore (Hum/Šćepan Polje) na lokalitetu Šćepan Polje i magistralnom putu MZ Šćepan Polje-Plužine. Rok za izvršenje ovog ugovora će biti 36 mjeseci. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 11.491.781,94 KM bez PDV-a.

- Očekujemo izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora za izgradnju ovog mosta u narednih 60-90 dana. Na izgradnju ovog mosta se čekalo decenijama, jer je isti u izrazito lošem stanju - izjavio je VD direktor JP Putevi RS Miroslav Janković.

On je napomenuo da su trenutno u toku i radovi na rehabilitacije prvih 5,5 kilometara od Broda na Drini (Foča) do Donjih Kopilova, i to iz vlastitih sredstava Javnog preduzeća Putevi RS, te da je planirana izgradnja preostalih približno 12,6 km puta do Huma (Šćepan Polje), tj. do graničnog prelaza sa Crnom Gorom i ovog međudržavnog mosta.