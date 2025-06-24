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KONAČNO

Raspisan tender za izgradnju mosta preko Tare u Šćepan Polju

Rok za izvršenje ovog ugovora će biti 36 mjeseci

Sastanak vezano za izgradnju mosta. RTRS

S. S.

24.6.2025

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi RS Miroslav Janković razgovarao je danas sa resornom ministricom Crne Gore Majom Vukićević i direktorom Uprave za saobraćaj te zemlje Radomirom Vuksanovićem o izgradnji mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare.

Raspisan je i tender za "Projektovanje i izgradnju međudržavnog mosta između BiH i Crne Gore preko rijeke Tare na magistralnom putu M18, Brod na Drini-granica BiH i Crne Gore (Hum/Šćepan Polje) na lokalitetu Šćepan Polje i magistralnom putu MZ Šćepan Polje-Plužine. Rok za izvršenje ovog ugovora će biti 36 mjeseci. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 11.491.781,94 KM bez PDV-a.

- Očekujemo izbor najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora za izgradnju ovog mosta u narednih 60-90 dana. Na izgradnju ovog mosta se čekalo decenijama, jer je isti u izrazito lošem stanju - izjavio je VD direktor JP Putevi RS Miroslav Janković.

On je napomenuo da su trenutno u toku i radovi na rehabilitacije prvih 5,5 kilometara od Broda na Drini (Foča) do Donjih Kopilova, i to iz vlastitih sredstava Javnog preduzeća Putevi RS, te da je planirana izgradnja preostalih približno 12,6 km puta do Huma (Šćepan Polje), tj. do graničnog prelaza sa Crnom Gorom i ovog međudržavnog mosta.

Podsjećamo da je Evropska komisija je iz programa IPA finansirala izradu projektne dokumentacije za izgradnju ovog puta sa međudržavnim mostom. Projekat posjeduje projektnu dokumentaciju te je u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Projektnom dokumentacijom koju su izradili AESOM S.L.U. i Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. definisana je trasa budućeg puta MІ-111 od Broda na Drini do Huma/Šćepan Polja. Ovo je jedan od najvažnijih međudržavnih putnih pravaca u izrazito zahtjevnoj konfiguraciji terena.

Planirani radovi na unapređenju dionice puta 25 između Broda na Drini (Foča) i Huma (Šćepan Polje) će poboljšati povezanost, bezbjednost i otpornost cjelokupne putne mreže Bosne i Hercegovine.

Trasa prati desnu obalu rijeke Drine sve do ušća rijeka Tare i Pive, gdje se nalazi granični prijelaz i glavni most. Projekat će finansirati izgradnju saobraćajnice sa svim pripadajućim elementima kako se omogućilo bezbjedno odvijanje saobraćaja u skladu sa klimatskim projekcijama.

Eksproprijacija je započeta 2024. godine i privodi se kraju te će biti završena u narednih 90 dana, a finansira se iz sredstava JP Putevi RS.

# CRNA GORA
# ŠĆEPAN POLJE
# BIH
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