Nike: Trampove carine mogle bi nas ove godine koštati milijardu dolara

Kompanija Nike saopćila je investitorima da bi njeni troškovi tokom ove godine mogli porasti za čak milijardu dolara, ukoliko carine koje je uveo američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ostanu na snazi u sadašnjem obimu.

Nike je još prošlog mjeseca najavio povećanje cijena zbog uvoznih carina. Kompanija aktivno radi na smanjenju troškova, uključujući smanjenje isporuka iz Kine u Sjedinjene Američke Države. Cilj je smanjiti udio obuće proizvedene u Kini i uvezene na američko tržište s trenutnih 16 posto na „visok jednocifreni“ procenat, pri čemu bi se proizvodnja iz Kine preusmjerila u druge zemlje.

Prema postojećem trgovinskom sporazumu između Vašingtona i Pekinga, carine na kinesku robu iznose 30 posto. Kompanija predviđa da će potrošači efekte poskupljenja početi osjećati na jesen. Ovo novo upozorenje dolazi nakon što je Nike objavio najlošije tromjesečne rezultate u više od tri godine.

Ukupni prihodi iznosili su 11,1 milijardu dolara, što je najniži nivo još od trećeg kvartala 2022. godine.

Generalni direktor kompanije Eliot Hil (Elliott Hill), koji se prošle godine vratio iz penzije kako bi ponovo preuzeo rukovodstvo Nikea, izjavio je da su se najteže posljedice trgovinskih sukoba već osjetile, te vjeruje da će u nastavku godine „početi puhati povoljniji vjetrovi“ koji bi mogli ublažiti negativne posljedice carinskih mjera.